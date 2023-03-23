Günlük burç yorumları (23 Mart 2023)

KOÇ

Bu aralar, mali durumun düzelmesini beklemeniz gerekebilir. Bazılarınız olağanüstü çalışmaları için övgüyü hak ediyor. Yine de çok şımarmayın derim.

BOĞA

Kendinizi bugün biraz dağılmış hissedebilirsiniz. Mümkünse bir alana konsantre olup ilerlemenizde ciddi fayda var. Paniklemeyin!

İKİZLER

Mülkünüz için bir alıcı bulmak ilk bakışta göründüğü kadar kolay olmayabilir. Akademik alanda birinin yardımı çok önemli olacaktır.

YENGEÇ

İş arkadaşlarınız, yanınızda çalışanlar veya sizin hizmet verdiğiniz alan ve konularda ufak tefek can sıkıntıları yaşanabilir. Sinirlerinize hâkim olmalısınız.

ASLAN

Öncelikle kendinizle kavga etmeyi bırakmanız gereken bir gün. Bugün kendinizi durduk yerde huzursuz hissedebilirsiniz. Makul olmaya bakın.

BAŞAK

Pratik önerileriniz, çevrenizin ve sizin önemli sorunları bugün çözmenize yardımcı olabilir. Evde tartışmacı olmaktan vazgeçin derim.

TERAZİ

Sağa sola sinirli laf yetiştirmenizde söz konusu. Kalp kırmayın! Can alıcı bir iş yapıyorsanız konsantrasyonunuzu toparlamanız zor olabilir.

AKREP

İş yerinde bugünlerde iyi performans gösterirseniz, ödül şeklinde bazı teşvikler alabilirsiniz. Para konusunda eliniz kolunuz rahatlar.

YAY

Çek, senet, kredi, gibi bir kâğıda imza atacağınız konularda kesinlikle aceleci olmayın ve ileride bu beni zorlar mı diye düşünün olur mu?

OĞLAK

İş arayanların bugün kendi alanlarında uygun bir pozisyon bulmaları muhtemel görünmekte. Ama karşı tarafla para konusunu abartmayın.

KOVA

Önünüze gelecek fırsatları kaçırmayın derim. Eğer bugün para konusunda yapmanız gerekenler varsa yapmanızda fayda var. Elinizi çabuk tutun derim.

BALIK

Çalışkanlık ve emek vermekle alakalı olarak bugün sınanabilirsiniz. Yaptıklarınız göz önünde olduğu halde görünmeyebilir. Daha azimli olun.