  • BIST 5.061,99
  • Altın 1218.106
  • Dolar 19.0528
  • Euro 20.6317
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem

Günlük burç yorumları (24 Mart 2023)

» »
Günlük burç yorumları (24 Mart 2023)
Günlük burç yorumları (24 Mart 2023)

KOÇ

Özellikle maddi konularda enteresan olanak ve fikirlerin önümüze geleceği bir gün olabilir.  Yediklerinize, içtiklerinize dikkat! 

 

BOĞA

Bugün mali görevler basit olacak, hizmet sektöründe iseniz önemli etkili gelişmeler yaşamanız olası. Rehberlik al ve ona göre hareket et derim.   

 

İKİZLER

Evde işleri kontrol altında tutmak ve huzur içinde tutmak için kararlı olmanız gerekebilir. Okulda sınavlara girenler başarılı olabilirler.  

 

YENGEÇ

Bugün başarı oranınız yüksek olmaya devam edecek. İşle ilgili konularda daha aktif olun. Eğitim cephesinde, muhtemelen sizden bekleneni vereceksiniz. 

 

ASLAN

Bugün iş için ekstra canlılık ve konsantrasyona sahip olabilirsiniz. Çalışkanlığınız başarı ile sonuçlanabilir. Belki iş arkadaşlarınız size yardımcı olabilir.  

 

BAŞAK

Muhtemelen hızlı bir iş gezisine çıkacaksınız. Kardeşinizin paylaşacak harika haberleri olabilir. Kendinizi olumlu bir günde hissedebilirsiniz.  

 

TERAZİ

Bugün “aman çok uygunmuş, düşeş düştü” diyerek değeri düşük olan ürünleri satın almaktan kaçınmanızı tavsiye ederim. Kazıklanabilirsiniz.  

 

AKREP

Eğer bir yolculuk yapmanız gerekiyorsa kurallara uyun. Arkadaş, kardeş ile ilişkilere dikkat, kısa vadeli hesaplarınız, planlarınız biraz yolundan çıkabilir. 

 

YAY

Bugün kendinizi biraz tembel hissederseniz sorumluluklarınız zarar görebilir. Acele yapılan işlerden ve maceralı gezilerden kaçının derim. Yavaş olun biraz.  

 

OĞLAK

Özellikle bugün aile konularında hassas olabilirsiniz. Alınganlık göstermeniz çok doğal. Ve bu arada zehirlenmelere de dikkat edin derim.  

 

KOVA

Bu gece uyuyamamanın sonucu olarak sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Dikkatiniz bugün işinizde olmayabilir, iş arkadaşlarınızın dedikodularına dikkat!  

 

BALIK

Eğer bir yatırımınız varsa ve bu konu birazda şans faktörüne bağlıysa ciddi risk altında olduğunuz bir gün, o nedenle bugün var olanı korumaya gayret edin.  

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çekici insanlar daha mı fazla para kazanıyor?22 Mart 2023 Çarşamba 23:30
  • Dijital dünya yaşlıları zorluyor22 Mart 2023 Çarşamba 14:11
  • Günlük burç yorumları (22 Mart 2023)22 Mart 2023 Çarşamba 10:22
  • Uzmanlar internetteki o görüntüler için ebeveynleri uyardı21 Mart 2023 Salı 21:49
  • Haftalık burç yorumları (20 - 26 Mart 2023)21 Mart 2023 Salı 19:10
  • Günlük burç yorumları (21 Mart 2023)21 Mart 2023 Salı 09:34
  • Z kuşağı, kişisel cihazlarında güvenliği göz ardı ediyor20 Mart 2023 Pazartesi 17:39
  • Uzmanlar, sağlıklı ilişkinin sırrını açıkladı: Mutlu anılar…20 Mart 2023 Pazartesi 17:17
  • Her sekiz yüz doğumdan biri Down sendromlu20 Mart 2023 Pazartesi 15:41
  • Günlük burç yorumları (20 Mart 2023)20 Mart 2023 Pazartesi 08:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti