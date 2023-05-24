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Günlük burç yorumları (24 Mayıs 2023)

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Günlük burç yorumları (24 Mayıs 2023)
Günlük burç yorumları (24 Mayıs 2023)

KOÇ

Maddi konularda yardım almak isteyebilirsiniz. Amacınıza uygun hareket etmek sizin için oldukça karlı olabilir.

 

BOĞA 

İstediğiniz kadar ayaklarınızı yere vurabilirsiniz ama bugün istediğiniz gibi olmayacaksınız. Ayrıca bugün, istenmeyen belaları da davet edebilirsiniz.

 

İKİZLER 

Yardımsever yönünüz bugün biraz daha ağır basabilir. Çevrenizdeki insanlara yardım etmek isteyebilir ve bu sayede mutlu olmak isteyebilirsiniz.

 

YENGEÇ 

Faaliyetlerinizin merkezini değiştirmeniz size maddi manevi biraz fayda sağlayabilir. Harika fikirler bulma yeteneğiniz nedeniyle ilgi odağı olacaksınız.

 

ASLAN 

Maddi olarak planlama yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bugünü sevdiklerinize veya ailenize ayırmak isteyebilirsiniz.

 

BAŞAK 

Fiziksel görünümünüz sizi ilgilendiren bir konu ve bugün kendinizi bir masajla veya hatta bir stil değişikliğiyle şımartmaya karar vereceksiniz gibi duruyor.

 

TERAZİ

Bugün kendinizle baş başa kalarak bazı içsel meseleleri halletmeniz gereken bir gün olabilir.

 

AKREP

Gökyüzü pek çok zorluk çıkarsa da her seferinde bu etkilere hazır olacaksınız. Zihniniz keskin olacak ve maratona katılan bir atlet gibi koşabilirsiniz.

 

YAY

Kendinizi daha iyi ifade ettiğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Öte yandan kendinizi ödüllendirmek adına sevdiğiniz aktiviteleri yapmak isteyebilirsiniz.

 

OĞLAK 

İhtiyacınız olan tek şey biraz özgüven. Üstelik zihninizi özgür bıraktığınızda sizi durduracak hiçbir şey olmayacak. Önünüzde olumlu gelişmeler olabilir.

 

KOVA 

Sağlık konusunda şifalanacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Yaptığınız yatırımlardan ötürü bir miktar para kaybedebilirsiniz.

 

BALIK 

Bir hatalar komedisi ancak geriye dönüp bakıldığında komiktir. Değişiklik olsun diye kendinizi biraz şımartın, kolay ve rahat bir gün için hazırlanın derim.

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