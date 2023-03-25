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Günlük burç yorumları (25 Mart 2023)

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Günlük burç yorumları (25 Mart 2023)
Günlük burç yorumları (25 Mart 2023)

KOÇ

Öğrenciler gelecek için planlar yapmaya başlayabilir. Keyifli anlarınızın tadını çıkarın, kendinizi biraz da olsa olduğu kadar yaşamaya alıştırın derim.  

 

BOĞA

Özellikle ufak tefek kazalara dikkat etmenizde fayda var ve ayrıca iş ve iş arkadaşlarınızla gerilmemeye bakın. Başınıza iş açabilirsiniz bugün.  

 

İKİZLER

Gelir ve giderleriniz arasında iyi bir denge kurabilirseniz, mali durumunuz iyileşebilir. Aşırı seyahat ve işten kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Dinlenin.  

 

YENGEÇ

Bugün özellikle uzun süreli ilişkiler veya evlilik konularında dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle bu ve buna benzer konularda çok kolay kışkırtabilirsiniz. 

 

ASLAN

Şu sıralar kafa karıştıran konular altında yorulabilirsiniz ve zihinsel bir sükûnet yaşamak isteyebilirsiniz. Bırakın kendinizi, dinlenin.  

 

BAŞAK

Bugün eğer resmi işler yazışmalar falan varsa yapmanız gereken işten kaçmayın yapın derim. Buna fatura yatırmak ve itiraz etmek gibi basit işlerde dahil. 

 

TERAZİ

Kendinize her alanda yatırım yapmadan önce, içgüdülerinize güvenmeniz gerekiyor. Neyin doğru olup olmadığını en iyi bu söyleyecektir. Kendinize güvenin.  

 

AKREP

Aklınızda yurtdışı veya uzak yollarla ilgili bir hareket almak varsa bu anlamda iyi, kötü bir haber almanız mümkün. Bu konularda daha dikkatli olmalısınız.  

 

YAY

Kibriniz yüzünden evdeki huzurunuz bozulabilir. Günün ilerleyen saatlerinde işler kontrol altına alınabilir ama konuşmalarınıza dikkat edin.  

 

OĞLAK

Bugün yediklerinize içtiklerinize dikkat etmeniz gereken bir gün, öğünlerinizi abartmamanız sizin için iyi olur. Ve ayrıca solunum yolunuza da dikkat edin. 

 

KOVA

Kendinizi her şeyden izole etme eğiliminde olmanız çok mümkün. O nedenle dikkatiniz dağınık olabilir. Çok üstüne gitmeyin olayların. 

 

BALIK

Bugün ailevi konularla meşgul olabilirsiniz. Bazı önemli aile içi kararlar verebilirsiniz. Kişisel meseleler üzerinde tartışmayın.   

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