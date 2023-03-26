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Günlük burç yorumları (26 Mart 2023)

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Günlük burç yorumları (26 Mart 2023)
Günlük burç yorumları (26 Mart 2023)

KOÇ

Kardeşlerinizle, arkadaşınızla olan anlaşmazlıklar bugün çözülebilir ve bu da onlarla olan ilişkinizi geliştirebilir. Mümkün olduğunca iyi olun.  

 

BOĞA

Eski eserler, tablolar gibi sosyal konumunuzu yükseltecek öğeleri satın almak için para harcayarak statü peşimde koşmak isteyebilirsiniz yapmayın. 

 

İKİZLER

Durum ve koşullar biraz karışık ve hatta tuhaflaşmış olabilir, ama ne olursa olsun bir şekilde gülümseyin, göreceksiniz her şey çözülecek.  

 

YENGEÇ

Yakın akrabalarınızdan biri size güzel bir haber verebilir ve bu sizi özellikle maddi konularda çok daha iyi hissettirebilir. Kendinize güvenin bugün. 

 

ASLAN

Kendinizi bugün sosyal konularda hareketli ve fakat bir o kadarda gergin hissetmeniz olası, o nedenle konuşmalarınıza, vücut dilinize dikkat edin derim. 

 

BAŞAK

Eş, uzun süreli ilişki, ortaklıklar gibi konularla ilgili olarak haberler almanız olası. Kendinizi bugün “ben ilerde ne yapacağım?” diye düşünürken bulabilirsiniz. 

 

TERAZİ

Yardım alabilmeniz ve sabrı öğrenebilmeniz için büyüklerinizden tavsiye almak ve onların dualarına bugün ihtiyaç duyabilirsiniz. Sabırlı olun.  

 

AKREP

Kendinizi bugün daha hareketli ve atak hissedebilirsiniz. Özellikle kazalar konusunda dikkatli olmanızda fayda var. Aceleci olmayın yeter.  

 

YAY

Muhabbet kuşları modundaysanız şu aralar, evlilikle ilgili önemli kararları ertelemeye dair duyumlar alabilirsiniz bu da sizin canınızı biraz sıkabilir. 

 

OĞLAK

Yakın çevrenizle iletişimdeyken bugün olabildiğince karşınızdakini anlamaya çalışın önce. O konuşurken siz dinleyin ne cevap vereceğinizi düşünmeyin. 

 

KOVA

Bugün kendinizi sıkı bir sorgudan geçirmeniz söz konusu olabilir. Psikolojinizi kendi ellerinizle yıkmayın lütfen. Yapıcı davranın kendinize.  

 

BALIK

Çok beklenen bir yolculuk hayali bugün gerçekleşme yolunda hız alabilir. Ama bu kendinizi yıpranmış ve bitkin hissetmenize neden olabilir. İyi düşünün. 

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