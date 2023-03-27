Günlük burç yorumları (27 Mart 2023)

KOÇ

Karar verirken kalbinizi işin dışında tutun. Ailenizin sizi umursamadığını düşünebilirsiniz, ancak durum tam olarak bu olmayabilir.

BOĞA

Yanınıza anlaşabileceğiniz bir refakatçiyle uzun bir kaçamak yapmanızı, arabaya atlayıp gitmenizi tavsiye ediyorum. Değişiklik iyidir.

İKİZLER

Gayet makul konuşmalarla bugün olmayacak bir şeye imza atmayın sakın. Karşınıza geçip de ipe sapa gelmez laf edenlerden uzak durun.

YENGEÇ

Son zamanlarda yaşanan olaylar nedeniyle para harcamak konusunda isteksiz olabilirsiniz. Maddi konuda bugün aklınızı dinleyin. Sakin olun.

ASLAN

Bugün özellikle öyle manasız, boş lafları çekecek ne gücünüz ne de dermanınız var. Para ile hem hoş hem de nahoş iki haberim var.

BAŞAK

İşyeri çatışması evdeki atmosferi zehirleyebilir. Bugün eşinizin programına göre planlar yapması gerekebilir. Aceleci olmayın, yavaştan alın.

TERAZİ

Bir mülk sorunuyla ilgili endişeleriniz varsa bugün dostane bir şekilde çözülecektir. Bu konuda gerekli adımları atmaktan çekinmeyin. Rahat olun biraz.

AKREP

Aile eşrafından birileri size maddi konuda yardım edebilir veya tam tersi siz el uzatabilirsiniz. Ne olursa olsun hısım akraba ile iş yapmak zordur.

YAY

Hassas bir konuyu, bir iş arkadaşınızla gündeme getirmek konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinize ve yaptıklarınıza güvenmeniz şart.

OĞLAK

Evliliğiniz, ortaklığınız varsa ve çözülmesi gereken şeyler bir kenarda duruyorsa ele alabilirsiniz uyumlu bir durum söz konusu olabilir.

KOVA

Bir aile büyüğü kendini kötü hissedebilir, ancak endişelenecek bir şey yok. Bugün emlak seçimi kötü sonuçlanabilir. Bu işlere kalkışmayın aman ha!

BALIK

Parayı alırken de verirken de elbette siz nezaketi bir kenara bırakmazsınız. Ama konuşmalara dikkat! Çünkü herkes sizin kadar iyi niyetli olmayabilir.