  • BIST 4.811,45
  • Altın 1209.986
  • Dolar 19.1155
  • Euro 20.6652
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

Günlük burç yorumları (29 Mart 2023)

» »
Günlük burç yorumları (29 Mart 2023)
Günlük burç yorumları (29 Mart 2023)

KOÇ

Bugün kendinizle ilgilenmenin tam zamanı, kendiniz için bir şeyler yapmanız size gerçekten iyi gelecektir. Biraz daha sağlam durun.  

 

BOĞA

İçsel gücünüz, işlerinizin büyümesi hakkında zor kararlar vermenizi sağlayacaktır. Bir adım atmadan yine de bugün çok düşünmenizde fayda var.    

 

İKİZLER

Güçlü iş performansınızın bir sonucu olarak paranız artabilir. İnsanlardan taktir bekleyerek iş yapmamaya bakın bugün.  

 

YENGEÇ

Yapacaklarınızla ilgili konuları artık bugün bir kenara bırakıp özellikle sevdiklerinizle yan yana olmak bugün size gayet iyi gelecek gibi görünmekte. 

 

ASLAN

Mali durumunuzu iyileştirecek daha akıllıca seçimler yapmak için parayı bir kenara koymayı seçeceksiniz. Evliyseniz sorunlar çıkabilir.  

 

BAŞAK

Bugün yurtdışı konularında enteresan bir haber almanız mümkün. Aynı zamanda akademik konular hakkında da beklenmedik durumlar gelişebilir. 

 

TERAZİ

Olanaklarınız yardımıyla kendinizi daha iyi hale getirebilirsiniz. İş arkadaşlarınızın yardımıyla, zorluklara rağmen başarılı olabileceksiniz. 

 

AKREP

Kendinizi güvende ve mutlu hissedeceksiniz. Tüm isteklerinizi yerine getirebilirsiniz. O nedenle bugün olabildiğince pozitif düşünün. 

 

 

YAY

Profesyonel cephede, bugün size avantaj sağlayabilecek zor seçimler yapabileceksiniz. Ruh halinde dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. 

 

OĞLAK

İş, kariyer, para konularında güzel bir olacak gibi durmakta. Karşı taraftan beklentileriniz varsa kendinizi zora sokmadan kendinizi ifade edin. 

 

KOVA

Öğrenciler çalışmaları ile ilgili mükemmel haberler alabilir. Özellikle önümüzdeki zamanlarda sınavlar için biraz daha dikkat! 

 

BALIK

Günlük rutininiz ve yerleşik programlarınız, can sıkıntınız ve olası sağlık sorunlarınız nedeniyle engellenebilir. Dikkat edin! 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haftalık burç yorumları (27 Mart - 2 Nisan 2023)26 Mart 2023 Pazar 19:56
  • Oruç sağlığa faydalı mı?26 Mart 2023 Pazar 14:28
  • Dünya Saati’nde ışıklar depremde hayatını kaybedenler için kapatıldı26 Mart 2023 Pazar 13:38
  • Bilim insanlarını büyüleyen üç 'ölümsüz' canlı26 Mart 2023 Pazar 12:59
  • Köpeklerin kafalarını yana eğmesinin sırrı çözüldü...26 Mart 2023 Pazar 11:53
  • Elektrikli araç devriminde lityum engeli26 Mart 2023 Pazar 10:20
  • Günlük burç yorumları (26 Mart 2023)26 Mart 2023 Pazar 09:31
  • Dünya Saati’nde ışıklar Türkiye için kapatılıyor25 Mart 2023 Cumartesi 19:25
  • Eşini kaybetmek erkekler için daha ölümcül olabilir25 Mart 2023 Cumartesi 13:01
  • Günlük burç yorumları (25 Mart 2023)25 Mart 2023 Cumartesi 09:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti