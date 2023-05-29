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Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2023)

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Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2023)
Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2023)

KOÇ 

Gün yorucu. Başkalarının kendi paylarına düşeni size yüklediğini görebilirsiniz. Ama yenilgiyi kabul edecek biri değilsiniz, bunlarla bugün başa çıkacaksınız.

 

BOĞA 

Evli veya aşık olanlarınız bugün güzel zamanlar yaşayacak. Bugün sizin için neşe, canlılık ve mutluluk dolu bir gün. Bugünü yatağa girene kadar değerlendirin.

 

İKİZLER 

Bugün maddi manevi herhangi bir konuda hemen sonuca varmayın veya çevrenizdeki insanlarla tartışmaya girmeyin, çünkü sonunda kaybeden tarafta olabilirsiniz.

 

YENGEÇ 

Çocuklar kuralları çiğnemekten hoşlanmazlar, sadece biraz eğlenmek isterler. O nedenle çocuklara bugün maksimum anlayışlı olun derim.

 

ASLAN 

Zor durumdasınız gibi görünmekte ama bu çalkantılı zamanlarda umudunuzu kaybetmeyin. Sakinliğinizi omuzlarınızın üzerinde tutun ve problemlerle başa çıkın.

 

BAŞAK 

Yabancı bağlantılardan finansal kar elde etme ihtimaliniz bugün çok yüksek. Ayrıca üstlendiğiniz tüm faaliyetlerde başarılı olacaksınız diyebilirim.

 

TERAZİ

Bugün bir ikilem içindesiniz. Kendinizi bir yol ayrımında bulabilirsiniz ve karar gücünüz size pek yardımcı olmuyor gibi görünüyor. Akıllı olun ve deneyimli insanların rehberliğini alın.

 

AKREP 

Gezmeye ya da akşam yemeğine çıkarak sevdiğinizle daha fazla zaman geçirdikçe ona daha da yaklaşacaksınız. Sevildiğinizin değerini bilin derim.

 

YAY 

Bugün karşı cinsten kişiler sizi rutinin dışına çıkarıp moralinizi canlandırmaya çalışabilirler. Muhtemelen günün gözde çocuğu olacaksınız.

 

OĞLAK 

Bugün becerilerinizi ve performanslarınızı geliştirmek için özel eğitimler almanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Ekonomik anlamda durum müsaitse bunu yapmanızda fayda var.

 

KOVA

Bugün aynı kırgınlıklarınızı, öfkenizi tekrar yaşamanız olası. Yeni bir şey yok, heyecan verici bir şey yok. Ama maddi konuda gayet iyi gelişmeler yanınızda olabilir.

 

BALIK 

Rakiplerinizi zekanızla alt edecek ve başarınızı yıldızların ışığında sevdiklerinizle kutlayacaksınız. Kendinizi bugün biraz şımartın.

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