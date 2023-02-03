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Günlük burç yorumları (3 Şubat 2023)

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Günlük burç yorumları (3 Şubat 2023)
Günlük burç yorumları (3 Şubat 2023)

KOÇ

Terfi talebinizi veya istediğiniz varsa bugün girişimde bulunabilirsiniz. En çok ihtiyacınız olduğunda, ailenizin yanınızda olduğunu unutmayın derim.

 

BOĞA 

Bugün gezginler, yurtdışındaki yolculuklarının tadını sonuna kadar çıkarabilirler. Çevrenize daha olumlu bakarsanız onlar da size olumlu yaklaşır.

 

İKİZLER

Bugün geride kalmanıza neden olabilecek kayıtsızlığın ortaya çıkmasına izin vermeyin. Biraz maddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Dikkat!

 

YENGEÇ 

Arzu edilen bir pozisyona veya paraya ulaşmayı umanlar için bugün iyi bir gün olabilir. Eski anılar zihinsel olarak dikkatinizi dağıtabilir.

 

ASLAN 

Emlak yatırımları bazı insanlar için iyi karlar sağlayabilir. Neden siz de onlardan olmayasınız? Bu konuda biraz cesur olun derim.

 

BAŞAK

Okült (din ve bilimin kapsamı dışında kalan doğaüstü inançlar ve uygulamalar) bilimler bugün size çekici gelebilir. Akademik bir yoldaysanız başarınızda daha iyisini yapmanız için hareket alabilirsiniz.

 

TERAZİ

Bugün maddi kaygılar yüzünden kendinizi köşeye sıkışmış bulabilirsiniz. Sadece ilgi alanlarınıza odaklanmak için bir mola alabilirsiniz.

 

AKREP 

Bugün iş hayatında her türlü risk alma faaliyetinden kaçının. Önceki katılımlarınızı ve deneyimlerinizi düşünmek için biraz zaman ayırmalısınız.

 

YAY 

Bugün önemli istihdam değişiklikleri veya profesyonel olarak ilerleme şansı var. Bekar ve özgür ruhlular için beklenmedik karşılaşmalar olabilir.

 

OĞLAK

Pozitiflik, neşe evde yayılabilir. Çok hızlı etkileşim kurmaktan kaçının ve bugün mümkünse sağa sola elleşmeyin.

 

KOVA 

Bugün finansal istikrarın sağlanacağını düşünülebilirsiniz. Yeni ürünleriniz varsa tanıtmak için yaratıcı düşünmeniz gerekebilir. Çalışmaya bakın.

 

BALIK 

Cevap vermekten çok dinlerseniz, çok daha fazlasını öğrenebilirsiniz. Ve sonunda hayatınızda meydana gelen olumlu durumun farkına varırsınız.

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