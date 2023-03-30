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Günlük burç yorumları (30 Mart 2023)

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Günlük burç yorumları (30 Mart 2023)
Günlük burç yorumları (30 Mart 2023)

KOÇ

“Ama bir dakika siz konuşmamızı yanlış anlamış olabilir misiniz?” diye başlayan diyaloglara maruz kalabilirsiniz. Paranıza sahip çıkın. 

 

BOĞA

Hizmet alıp verdiğiniz insanlarla ucundan bir sürtüşme yaşamanız olası, tabi bu işin ucu yine maddi konulara dokunacak. Daha dikkatli olun derim.  

 

İKİZLER

Gökyüzü bugün sizin için iyi bir uyum içinde olacak ve para kazanmak için bolca şansınız olacak. Bugünü etkili bir biçimde kullanabilirsiniz.  

 

YENGEÇ

İşte bugün gerine gerine kendinize güzel bir tatil hediye etme günü, bugün kafanızı boşaltmak için fena değil. Çevrenizden yalıtın kendinizi.  

 

ASLAN

Kaybınız kazanca dönüşebilir. Sonuçta size fayda sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyor olabilirsiniz, bu konuda daha özenli olun derim.  

 

BAŞAK

Hafta içindeki yaşadığınız o gümbürtü patırtının lehinize döndüğü haberi gelebilir. O nedenle sürprizlere açık bir günden geçebilirsiniz.  

 

TERAZİ

Firmanızı hızla büyütmek için daha fazla iş seçeneğini ortaya çıkarabilirsiniz. Çevrenizle daha olumlu ilişkiler kurmanızda gerekebilir.  

 

AKREP

Kime ne kadar para verdiğinizin aldığınızın hesabını yapmak için hoş bir gün olmayabilir. Bugün biraz daha duygusal konularda kalın derim.  

 

YAY

Şirketinizin genişlemesine yardımcı olabilecek oldukça büyük bir gelişme yaşayabilirsiniz.  Para konularına bugün daha çok dikkat edin. 

 

OĞLAK

Bugün yurtdışı konularında, özellikle dış ticaretle ilgili konularda girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. 

 

KOVA

Önemli birinin yardımıyla çabalarınızdan kazanç sağlayabilirsiniz. Bir terfi umuyor olabilirsiniz. Bir iş teklifi kapınızı çalabilir. Fırsatları kollayın.  

 

BALIK

Dünden kalan işlerin devamı için ideal bir gün, idari işler içinde öyle, o nedenle elinizi masaya sertçe vurup konuşmalar yapabilirsiniz. 

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