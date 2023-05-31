Günlük burç yorumları (31 Mayıs 2023)

KOÇ

Bugün şans yanınızdayken, özellikle bankacılık işindeyseniz, finansal kazançların yolunuza çıkacağı bir gün olacağı kesin. Şans bugün size gülümsüyor.

BOĞA

Farklı olduğunuzu ve hatta diğerlerinden daha iyi olduğunuzu düşünüyorsanız, bunu gizli tutmanızı tavsiye ederim. Bugün biraz eğlenerek, gevşeyerek başlayın güne.

İKİZLER

Başkalarının yararlanabileceği fırsatları kaçırabileceğiniz için ataletli halinize karşı korunmanızı tavsiye ederim. Önünüze gelen güzel anları kaçırabilirsiniz.

YENGEÇ

Hem siz hem de akranlarınız zihin gücünden faydalanacaksınız. Paranızı kaybederseniz, geri almak için hukuki yollara bugün başvurmanız gerekebilir.

ASLAN

Sevgilinizle harika zaman geçireceksiniz, ancak fiziksel görünümünüz sizi endişelendirecek. Aklınızın kalbinize hükmetmesine izin verin.

BAŞAK

Bugün kendinizi sıkıcı hissedebilirsiniz, ancak soğukkanlılığınızı korumanız ve harekete geçmeden önce iki kez düşünmenin altın kuralını uygulamanız en iyisidir.

TERAZİ

Arkadaşlarınıza, ailenize ve diğer tanıdıklarınıza göstermek için zaman harcamadan önce, evinizi kurmak ve donatmakla meşgul olacaksınız.

AKREP

Bugün en zorlu koşullar altında net düşünme kapasiteniz birincil silahınız olacak. İnsanlık dışı iş baskısı ile başa çıktıkça, işinizde netlik kendini gösterecek.

YAY

Bugün, muhtemelen çatışmalar çıkacak. Herhangi bir kamusal çatışmaya girmekten kaçının. Hukuki anlaşmazlıklardan da rahatsız olabilirsiniz.

OĞLAK

Bugün “Gayrimenkul gibi varlıklara bugün yatırım yapabilir miyim?” diye düşünebilirsiniz. Siz ve eşiniz muhtemelen duygusal bağınızı güçlendireceksiniz.

KOVA

Evinizde artık yeni bir kilim, uyumlu kırlentler veya tamamen yeni bir mutfak inşa edebilirsiniz. Zamanınızın çoğu buna benzer şeylere harcanacak gibi.

BALIK

Başarılı olmak için, öğrencilere bugün derinlemesine çalışma yapmalarını önerebilirim. Özellikle sözel konulara bakın.