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Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2023)

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Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2023)
Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2023)

KOÇ

Bugün ruhsal İyileşme için fazla bir şey gerekmiyor, ancak doğru miktarda eleştiri yapmaya dikkat edin. Her şeye” hayır” dersen, günü kazançla bitirmek zor olacak! 

 

BOĞA

Belli ki yeterince denemiyorsun ve diğer insanların başarısını kıskanmak bir şeyi değiştirmeyecek. Gerçekten pes etmek istemiyorsan yalnız çıkın yolunuza. 

 

İKİZLER

Son zamanlarda biraz sıkılıyor musun? Belki de bu senin potansiyeline göre fazla monoton olan yaşam tarzının hatasıdır bu durum. Gözden geçirin kendinizi.   

 

YENGEÇ

Bugün her şeyi bekleyebileceğiniz ve yapabileceğiniz söylenebilir. Şu an yeni projeler için elverişli zamanlar. Sorun yaşamayacaksınız.  

 

ASLAN

Çevrenizdeki insanları gerçek niyetinizden haberdar etmenin zamanı geldi, aksi takdirde sizi sorularla ve tavsiyelerle rahatsız etmeye devam edecekler.  

 

BAŞAK

Bugünün anahtarı, kurduğunuz, ancak tembellik veya uyaran eksikliği nedeniyle sonunda vazgeçtiğiniz bir şeye doğru itecek olan merak olacaktır.  

 

TERAZİ

Bugün, özellikle bazı tatsız karşılaşmalar için ateşli bir gün olacağa benziyor. Gökyüzü insanların cehaletine kendinizi kaptırmamanızı tavsiye ediyor. 

 

AKREP

Büyümek ve gelişmek fedakarlıklar gerektirir ve bugün siz kendinize bunlara dayanıp dayanamayacağınızı sormalısınız.  

 

YAY

Bugün her şeyi kontrol altında tutamayacaksınız, ama her şey de kaybolmayacak, bu yüzden en baştan cesaretiniz kırılmasın, aksi takdirde insanlar inançlarını kaybedebilirler.  

 

OĞLAK

Bugün yapacak çok şeyiniz olacak ama arkadaşlarınızla gezmekten de vazgeçmek istemezsiniz, sizin adınıza karar vermek zorunda kalacak olanlar olabilir. 

 

KOVA

Siz de bugün devlet daireleri veya büyük şirketlerle ilgili konularda uzak kalmanız gereken bir gündesiniz. Sevimsizlikler olabilir. 

 

BALIK

Arada sırada kaçmak ve delirmemek için sorumlulukları devretmeye başvurun. Bu molalar bugün beyniniz için onarıcıdır ve onlarsız asla yapmamalısınız. 

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