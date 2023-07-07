  • BIST 6.141,14
  • Altın 1597.96
  • Dolar 26.0711
  • Euro 28.4359
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABilimsel araştırma: Müzik, matematik becerisini geliştirmede etkili

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2023)

» »
Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2023)
Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2023)

KOÇ

Vücudunuzu biraz daha sıkılaştırmayı başarırsanız, size ruh haliniz üzerinde de yansıtıcı bir etki sağlar. Kendinizi daha güzel hissederseniz. Yapın bir şeyler.  

 

BOĞA

Paranızın hızlı hareketleri ilişkilerinizin dinamiklerini etkileyebilir. Can sıkıcı bir hal almadan önleminizi alın derim. 

 

İKİZLER

Olumlu düşünceler, gelecek hakkında iyimserlik ve inançla düşünmenize yardımcı olabilir. İyi becerileriniz var, olayların sizi üzmesine izin vermeyin.  

 

YENGEÇ

Borsa, kripto para gibi konularda bugün bir şeyler yapmak isterseniz gayet güzel işler çıkarabilirsiniz. Ama yine de temkinli olun. 

 

ASLAN

Gökyüzü bugün size hırsın kesinlikle iyi bir nitelik olduğunu, ancak kötüye kullanılmaması gerektiğini, aksi takdirde yalnız kalabileceğinizi hatırlatıyor.  

 

BAŞAK

Uzun süredir yapmanız gereken ama bir türlü elinizin gitmediği ne kadar iş varsa bugün resmen üstünüze çökebilir. 

 

TERAZİ

Bugün canınızı sıkan bir şey yüzünden yapılacak işlerde biraz yavaşlamış olabilirsiniz. Gerçeği olduğu gibi göremiyorsanız kafanız karışıyor olacaktır. 

 

AKREP

Daha köklü düşünce sistemlerine karşı direnç göstermekte zorlanabilir bununla beraber başka bakış açılarında olmayı öğrenebilirsiniz. 

 

YAY

Bazen çok rekabetçi olursunuz ve bu etrafınızdaki insanları korkutabilir, özellikle de kendinizi onlarla karşılaştırıyorsanız. Biraz daha makul görünmeye bakın.  

 

OĞLAK

Enerjinizi sağaltmak için yeni fiziksel uğraşlara yönelebilirsiniz. Ruh halinizdeki dalgalanmaları aktivitelerinizi arttırarak düzeltebilirsiniz.  

 

KOVA

Yakın geleceğiniz hakkında size sayısız açıklamalar yapacak insanlarla çok ilginç sohbetler yapabilirsiniz bugün. Ama kendinizi bunaltmayın, sadece dinleyin.   

 

BALIK

Gerçekte, çok fazla şey talep eden ve endişeye neden olan sizsiniz. Kendi içinizde netleştirseniz daha iyi olur, aksi takdirde sadece elinizde üzüntü kalır. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyada tüm zamanların en sıcak günü yaşandı04 Temmuz 2023 Salı 21:29
  • Sarah Jessica Parker, çıplak sahnelerde neden yer almadığını açıkladı04 Temmuz 2023 Salı 20:09
  • Hint Okyanusu’nda gizemli keşif… Bir yerçekimi deliği bulundu04 Temmuz 2023 Salı 14:20
  • Bilimsel araştırma: Müzik, matematik becerisini geliştirmede etkili04 Temmuz 2023 Salı 09:08
  • Günlük burç yorumları (4 Temmuz 2023)04 Temmuz 2023 Salı 09:03
  • Cinsel yaşamı öldüren 5 alışkanlık03 Temmuz 2023 Pazartesi 23:39
  • Hayvanları koruyacak: Kanada kozmetik ürünlerin testini yasakladı03 Temmuz 2023 Pazartesi 21:32
  • İncire giden yol ‘İlekleme’03 Temmuz 2023 Pazartesi 21:00
  • Araştırma: Gündüz uykusu beyne iyi geliyor03 Temmuz 2023 Pazartesi 14:58
  • Sıcaklarda kenelere dikkat!03 Temmuz 2023 Pazartesi 11:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti