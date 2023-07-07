Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2023)

KOÇ

Vücudunuzu biraz daha sıkılaştırmayı başarırsanız, size ruh haliniz üzerinde de yansıtıcı bir etki sağlar. Kendinizi daha güzel hissederseniz. Yapın bir şeyler.

BOĞA

Paranızın hızlı hareketleri ilişkilerinizin dinamiklerini etkileyebilir. Can sıkıcı bir hal almadan önleminizi alın derim.

İKİZLER

Olumlu düşünceler, gelecek hakkında iyimserlik ve inançla düşünmenize yardımcı olabilir. İyi becerileriniz var, olayların sizi üzmesine izin vermeyin.

YENGEÇ

Borsa, kripto para gibi konularda bugün bir şeyler yapmak isterseniz gayet güzel işler çıkarabilirsiniz. Ama yine de temkinli olun.

ASLAN

Gökyüzü bugün size hırsın kesinlikle iyi bir nitelik olduğunu, ancak kötüye kullanılmaması gerektiğini, aksi takdirde yalnız kalabileceğinizi hatırlatıyor.

BAŞAK

Uzun süredir yapmanız gereken ama bir türlü elinizin gitmediği ne kadar iş varsa bugün resmen üstünüze çökebilir.

TERAZİ

Bugün canınızı sıkan bir şey yüzünden yapılacak işlerde biraz yavaşlamış olabilirsiniz. Gerçeği olduğu gibi göremiyorsanız kafanız karışıyor olacaktır.

AKREP

Daha köklü düşünce sistemlerine karşı direnç göstermekte zorlanabilir bununla beraber başka bakış açılarında olmayı öğrenebilirsiniz.

YAY

Bazen çok rekabetçi olursunuz ve bu etrafınızdaki insanları korkutabilir, özellikle de kendinizi onlarla karşılaştırıyorsanız. Biraz daha makul görünmeye bakın.

OĞLAK

Enerjinizi sağaltmak için yeni fiziksel uğraşlara yönelebilirsiniz. Ruh halinizdeki dalgalanmaları aktivitelerinizi arttırarak düzeltebilirsiniz.

KOVA

Yakın geleceğiniz hakkında size sayısız açıklamalar yapacak insanlarla çok ilginç sohbetler yapabilirsiniz bugün. Ama kendinizi bunaltmayın, sadece dinleyin.

BALIK

Gerçekte, çok fazla şey talep eden ve endişeye neden olan sizsiniz. Kendi içinizde netleştirseniz daha iyi olur, aksi takdirde sadece elinizde üzüntü kalır.