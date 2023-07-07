Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2023)

KOÇ
Vücudunuzu biraz daha sıkılaştırmayı başarırsanız, size ruh haliniz üzerinde de yansıtıcı bir etki sağlar. Kendinizi daha güzel hissederseniz. Yapın bir şeyler.
BOĞA
Paranızın hızlı hareketleri ilişkilerinizin dinamiklerini etkileyebilir. Can sıkıcı bir hal almadan önleminizi alın derim.
İKİZLER
Olumlu düşünceler, gelecek hakkında iyimserlik ve inançla düşünmenize yardımcı olabilir. İyi becerileriniz var, olayların sizi üzmesine izin vermeyin.
YENGEÇ
Borsa, kripto para gibi konularda bugün bir şeyler yapmak isterseniz gayet güzel işler çıkarabilirsiniz. Ama yine de temkinli olun.
ASLAN
Gökyüzü bugün size hırsın kesinlikle iyi bir nitelik olduğunu, ancak kötüye kullanılmaması gerektiğini, aksi takdirde yalnız kalabileceğinizi hatırlatıyor.
BAŞAK
Uzun süredir yapmanız gereken ama bir türlü elinizin gitmediği ne kadar iş varsa bugün resmen üstünüze çökebilir.
TERAZİ
Bugün canınızı sıkan bir şey yüzünden yapılacak işlerde biraz yavaşlamış olabilirsiniz. Gerçeği olduğu gibi göremiyorsanız kafanız karışıyor olacaktır.
AKREP
Daha köklü düşünce sistemlerine karşı direnç göstermekte zorlanabilir bununla beraber başka bakış açılarında olmayı öğrenebilirsiniz.
YAY
Bazen çok rekabetçi olursunuz ve bu etrafınızdaki insanları korkutabilir, özellikle de kendinizi onlarla karşılaştırıyorsanız. Biraz daha makul görünmeye bakın.
OĞLAK
Enerjinizi sağaltmak için yeni fiziksel uğraşlara yönelebilirsiniz. Ruh halinizdeki dalgalanmaları aktivitelerinizi arttırarak düzeltebilirsiniz.
KOVA
Yakın geleceğiniz hakkında size sayısız açıklamalar yapacak insanlarla çok ilginç sohbetler yapabilirsiniz bugün. Ama kendinizi bunaltmayın, sadece dinleyin.
BALIK
Gerçekte, çok fazla şey talep eden ve endişeye neden olan sizsiniz. Kendi içinizde netleştirseniz daha iyi olur, aksi takdirde sadece elinizde üzüntü kalır.
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