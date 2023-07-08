  • BIST 6.187,09
  • Altın 1613.507
  • Dolar 26.0348
  • Euro 28.562
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAGüney'de kaza geçirdi... Kıbrıslı Türk yoğun bakımda

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2023)

» »
Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2023)
Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2023)

KOÇ

Bugün bazı alışkanlıkları değiştirme zamanı. Bazen günlük hayata çok bağlanırsın. Rutininizi bozan yeni bir şey deneyin; örneğin, işe gitmek için başka bir yoldan gidin!  

 

BOĞA

Hedeflerinizi yenileyebilir, daha üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Ve bunu iyilik ve güzellikten yana keyifle kullanabilirsiniz. 

 

İKİZLER

Bugün çok önemsediğiniz bir konu yüzünden tartışacaksınız ama bunun cesaretinizi kırmasına izin vermemelisiniz. Zamanında cevap vermeyi bilin.  

 

YENGEÇ

Önemli olan, başkalarının beğenisinden çok saygısını kazanmaktır. Aile büyükleriniz, varlığınıza ve merhametinize ihtiyaç duyabilir. 

 

ASLAN

Bugün birçok insan için referans noktası olacaksınız. Başkalarının sorunlarını çözmeye alışkınsınız bugün daha fazlasını yapmanız gerekecek.  

 

BAŞAK

İkili ilişkilerinizde ve evliliğinizde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kutlamalar ve sevinç göz yaşları gününüze eşlik edebilir. 

 

TERAZİ

İçinizdeki gücü bulmalısınız. Görünüşe göre mutlu ve dingin görünmeye çalışıyorsun ama içinde seni rahatsız eden bir şeyler var. Bu konuda düşünün. 

 

AKREP

Dalgınlığa dikkat edin. Rutin işlerinize odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Ev kazalarına karşı önlem almakta fayda var. 

 

YAY

Bugün, başkalarının pohpohlamalarından kaçınamazsınız. Böyle bir övgü egonuzu artıracaktır. Şımarmadığınız sürece sorun yok.  

 

OĞLAK

Herkes sana bu işi bırak diyorsa onları dinle bırak veya  hiç çekinmeden burnunun dikine yoluna devam et. Ama akıl akıldan üstündür unutmayın.  

 

KOVA

Sorun olarak gördüğün her şeyi geride bırak, aslında gerçeklerle karşılaştırıldığında seninkinin abartılı olduğunu kendin anlayacaksın. Görüşünü düzelt derim.  

 

BALIK

Her zaman yanınızda olan birine karşı ilginizin bir kısmını kaybediyormuş gibi hissediyorsanız, kaçmak için her zaman bahaneler üretmeyin.  Açık olmaya bakın.  

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanada’da orman yangınlarının artması bekleniyor07 Temmuz 2023 Cuma 13:53
  • Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2023)07 Temmuz 2023 Cuma 08:55
  • İnsanlığın en sıcak yılı olacak: 50 derecenin üstünü görecek06 Temmuz 2023 Perşembe 20:49
  • Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı: Dünya sonsuza kadar değişecek06 Temmuz 2023 Perşembe 13:18
  • Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı: Dünya sonsuza kadar değişecek!06 Temmuz 2023 Perşembe 12:44
  • Şirketler, pandemi sonrası çalışma sistemlerini değiştirmiyor… Evden çalışmaya devam05 Temmuz 2023 Çarşamba 22:15
  • Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2023)05 Temmuz 2023 Çarşamba 09:00
  • Dünyada tüm zamanların en sıcak günü yaşandı04 Temmuz 2023 Salı 21:29
  • Sarah Jessica Parker, çıplak sahnelerde neden yer almadığını açıkladı04 Temmuz 2023 Salı 20:09
  • Hint Okyanusu’nda gizemli keşif… Bir yerçekimi deliği bulundu04 Temmuz 2023 Salı 14:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti