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Gürcanlı: Brunson'ın Hakan Atilla ile takası artık imkansız

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ABD'li papaz Brunson ile takas edilebileceği iddiaları ortaya atılan Hakan Atilla'nın Yüksek Mahkeme'ye başvurduğunu aktaran gazeteci Zeynep Gürcanlı, ABD hukuk kurallarına göre mahkeme başvurusu olduğu sürece takas yapılamadığını belirtti.
Gürcanlı: Brunson'ın Hakan Atilla ile takası artık imkansız

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin görünen yüzü haline gelen papaz Andrew Brunson olayında kritik bir son dakika gelişmesi yaşandığı belirtildi.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberi şöyle:

ABD ile krizi çözmek için hükümetin Brunson'ı, New York'ta Rıza Sarraf davasından hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ile 'takas' edilebileceği söyleniyordu. Ancak Hakan Atilla'nın yaptığı hukuki hamle ile 'takas' konusu resmen rafa kalktı.

Atilla'nın avukatları müvekkillerinin 'haksız yere hüküm giydiği' gerekçesiyle Amerikan Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu. ABD yasalarına göre bir tutuklu Yüksek Mahkeme'ye başvurduğu andan itibaren, kendisinin herhangi bir şekilde 'takas' sistemine dahil edilmesi imkansız hale geliyor.

Yüksek Mahkeme'ye yapılan başvuruda avukatlar, Atilla'nın hüküm giymesindeki en önemli unsurun 'itirafçı' olan Sarraf'ın mahkemede verdiği ifade olduğunu, ancak Sarraf'ın ifadesine güvenilmemesi gerektiğini vurguladılar. Sarraf'ın güvenilir bir tanık olmadığına gerekçe olarak ise, itirafçı olmadan önce hapishanede dayısıyla yaptığı bir telefon konuşmasını gösterdiler.

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