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Gürcistan'dan Abhazya ile Güney Osetya'daki Duma seçimlerine tepki

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Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde gerçekleştirilen Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması seçimlerine tepki gösterdi.
Gürcistan'dan Abhazya ile Güney Osetya'daki Duma seçimlerine tepki

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde gerçekleştirilen Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması seçimlerine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Abhazya ile Güney Osetya'da Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Abhazya ile Güney Osetya'nın, Rusya'nın işgali altında bulunduğu ve burada seçim sandıklarının kurulmasının yasa dışı olduğu belirtilerek, "Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Devlet Dumasının 19 Eylül 2021 seçimlerinin Gürcistan'ın işgal altındaki topraklarında düzenlenmesini ve 20'ye kadar sandık merkezinin yasa dışı açılmasını, Moskova'nın Gürcistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı yıkıcı, uluslararası hukuk ilkelerini ve Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması ile Helsinki Nihai Tutanağını çiğneyen adımını kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu bölgelerde yaşayan halkın, Rusya'nın çeşitli bölgelerinin milletvekillilerin i seçmesini Rusya'nın Abhazya ile Güney Osetya'ya yönelik bir ilhak girişiminde bulunması anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, uluslararası ortaklardan, Moskova yönetimine karşı gereken tepkiyi gösterme çağrısı yapıldı.

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığ ını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık olarak Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.

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