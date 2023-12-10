  • BIST 7913.76
  • Altın 1864.371
  • Dolar 28.9774
  • Euro 31.2033
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAGuterres: Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması BMGK'nın otoritesini zayıflattı

Guterres: Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması BMGK'nın otoritesini zayıflattı

» »
BM Genel Sekreteri Guterres: "Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması, BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesini ve güvenirliğini zayıflattı"
Guterres: Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması BMGK'nın otoritesini zayıflattı

BM Genel Sekreteri Guterres: "Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması, BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesini ve güvenirliğini zayıflattı" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes talep etmekte başarısız olmasından üzüntü duyduğunu ve örgütün "felç olduğunu" söyledi.

Doha Forumu'nda konuşan Guterres, kurumun "otoritesinin ve güvenilirliğinin ciddi şekilde sarsıldığını", ancak "pes etmeyeceğini" söyledi.

BM Güvenlik Konsey'inde Cuma günü yapılan oylamada ABD ateşkes çağrısıını veto etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazze'nin kuzeyinde yoğun çatışmalar ve İsrail tanklarının Cibaliye mülteci kampına bombardımanı devam ediyo08 Aralık 2023 Cuma 09:22
  • BM Gazze'de 132 çalışanının öldürüldüğünü duyurdu07 Aralık 2023 Perşembe 19:23
  • Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar sürüyor06 Aralık 2023 Çarşamba 15:01
  • Gazze'de 'salgın felaketi' yaşanıyor05 Aralık 2023 Salı 17:54
  • ABD basını: İsrail, Gazze'deki tünellere deniz suyu pompalamayı planlıyor05 Aralık 2023 Salı 13:28
  • İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 15 bin 899'a yükseldi05 Aralık 2023 Salı 10:38
  • Gazze Sağlık Bakanlığı: Öldürülenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk04 Aralık 2023 Pazartesi 20:21
  • İsrail saldırılarında Gazze nüfusunun yüzde 80'inden fazlası yerinden oldu04 Aralık 2023 Pazartesi 17:59
  • UNRWA: 1,9 milyon insanın yerinden edildi04 Aralık 2023 Pazartesi 14:20
  • İsrail, Gazze’nin güneyine kara operasyonu başlattı04 Aralık 2023 Pazartesi 09:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti