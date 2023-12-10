Guterres: Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması BMGK'nın otoritesini zayıflattı

BM Genel Sekreteri Guterres: "Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması, BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesini ve güvenirliğini zayıflattı" dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes talep etmekte başarısız olmasından üzüntü duyduğunu ve örgütün "felç olduğunu" söyledi.
Doha Forumu'nda konuşan Guterres, kurumun "otoritesinin ve güvenilirliğinin ciddi şekilde sarsıldığını", ancak "pes etmeyeceğini" söyledi.
BM Güvenlik Konsey'inde Cuma günü yapılan oylamada ABD ateşkes çağrısıını veto etmişti.
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