Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, son kez bile olsa, tarafları dinlemeye istekli olduğu ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Guterres Ortak Zemin ve Vizyon Arayacak- Guterres’in Lute’la Gönderdiği Mesajlar- Lute Temaslarını Sürdürüyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışman Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a son gelişinde, yanında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten somut ve net mesajlar getirdiğini yazdı.

Gazete, mesajların şimdiki zamanla ve Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin ortak bir zemin ve vizyon aranması için, gayri resmi beş taraflı konferansta gösterilecek çabayla alakalı olduğunu belirtti.

Lute’un beraberinde uyarılar da getirdiğini yazan gazete, BM Genel Sekreteri Guterres’in, önemli olan şeyin ortak zemin bulunması olduğunu ve bir durgunluğun konuyla ilgilenmeyi bırakması anlamına geldiğini ilettiğini de kaydetti.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Rum Ulusal Konseyi toplantısında yapılan bilgilendirmeye göre, Lute’un BM Genel Sekreteri Guetrres’le gerçekleştirdiği görüşmenin hemen ardından Kıbrıs’a geldiğini yazan gazete, Lute-Guterres görüşmesinin 8 Ocak’ta gerçekleştiğini, Lute’un bunun akabinde 10 Ocak’ta Kıbrıs’a geldiğini ve 11 Ocak’ta da liderlerle görüştüğünü anımsattı.

Gazete, bunun ise Lute’un liderlere söylediği şeylerin kendi değerlendirmeleri olmadığını ve Guterres’in liderlere mesajlarını teşkil ettiğini gösterdiğini savundu.

Gazete, Guterres’in Lute’la gönderdiği mesajların ise kısaca şunlar olduğunu yazdı;

“1. Beş tarafı da Şubat ayının ikinci yarısında davet edecek. Ortak zemin veya vizyon olup olmadığını görmek için tarafları dinlemek konusunda niyeti vardır.

2. Durumlar bu kez farklı olacak ve eğer ilerleme olmaz veya çabaların sonucu aynı kalırsa, o zaman BM Genel Sekreterinin bununla yeniden ilgilenmesi zor olacak.

3. BM Genel Sekreteri müzakerelerin yeniden başlaması için zemin olup olmadığına bakacak. Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusu ise daha sonra ele alınacak.

4. Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferansın hazırlık çalışmaları, New York’taki gayri resmi beş taraflı konferansın ardından başlayacak.

5. Genel Sekreter tarafların dile getireceği öneri ve fikirlere açıktır. Hakem gibi hareket etmeyecek.

6. Tarafların kendisinden istemesi halinde daha büyük ya da farklı bir yetki talep etmek için BM Güvenlik Konseyine başvurmaya hazırdır. İki tarafın kendisinden istemesi halinde parametrelerin değişmesini desteklemeye de hazırdır.”

Prosedürel nitelikte olacak olan 5+1 formatındaki gayri resmi görüşmenin esas amacının ortak bir zemin bulunması ve tarafların ortak vizyona sahip olduklarını göstermeleri olduğunu yazan gazete, şu ana kadarki planlama ve Rum kesiminin sahip olduğu bilgiye göre, beş taraflı gayri resmi konferansta özlü görüşmelerin başlamasının öngörülmediğine dikkat çekti.

Gayri resmi konferansın sonucuna yönelik olarak, hedeflenen veya en azından BM’nin ortaya çıkmasını beklediği şeyin, tarafların Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir konferans toplaması için BM Genel Sekreterine başvurmaları olduğu da kaydedildi.

LUTE TEMASLARINI SÜRDÜRECEK

Öte yandan gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışman Jane Holl Lute’u, Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi konferansın hazırlıkları için taraflarla temaslarını internet üzerinden ve telefonla sürdürmesinin beklendiğini, aynı zamanda gerekli görülmesi halinde, Kıbrıs’a geri dönmesinin ihtimal dışında olmadığını yazdı.

Gazeteye göre Rum Haber Ajansı KİPE’ye konuşan “diplomatik bir kaynak”, Lute’un gayri resmi konferansın hazırlıkları için taraflarla istişarelerinin önümüzdeki haftalarda devam edeceğini; Lute’un şu anda New York’ta bulunduğunu ve buradan taraflarla internet üzerinden veya telefonla istişarelerde bulunmasının beklendiğini söyledi.

Gazeteye göre “aynı kaynak”, Lute’un gerekli görülmesi halinde liderlerle temaslarla bulunmak için Kıbrıs’a geri dönmesi ihtimali bulunduğunu da belirtti.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Lute’un Kıbrıs’a gerçekleştirdiği son ziyarette liderlerle gerçekleştirdiği resmi görüşmelerin haricinde, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının müzakerecileri Ergün Olgun ve Andreas Mavroyannis’le ayı ayrı görüşmeler yaptığını da ekledi.

Politis gazetesi ise “5+1’le İlgili Hamleleri Hazırlıyorlar” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ışığında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile çalışma arkadaşları arasındaki hazırlık faaliyetlerinin sürdüğünü, çünkü BM yetkilisi Lute’un gayri resmi konferansla ilgili çalışmalarının henüz tamamlandığını yazdı.

Lute’un temaslarını New York’tan sürdürdüğünü, aynı zamanda Lute’un Ankara ve Atina’yla telefon görüşmeleri yapmasının beklendiğini kaydeden gazete, mevcut konjonktürde kulis faaliyetleri ve hazırlıkların, Türk tarafının masaya koyacağı tutum ve isteklere bağlı olarak, gayri resmi konferans esnasında benimsenecek olan yaklaşımlara odaklandığını belirtti.

Gazete Rum kesiminin, Ankara’ya iki devlet çözümü veya konfederasyonla ilgili olarak desteklediği şeyleri ortaya koyma fırsatı vermeme çabası içerisinde, şimdiye kadar olan tüm geçmiş dönemde mutabık kalınan tüm noktalarda ısrar edeceğinin açık olduğunu da ekledi.