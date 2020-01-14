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Güzellik kavramı büyük bir ekonomik sektör haline geldi

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YDÜ Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, University of Leeds öncülüğünde İstanbul'da gerçekleşen “6. Uluslararası Eğitim, Psikoloji ve Davranış Bilimleri Konferansı”nda katılarak sunum yaptı.
Güzellik kavramı büyük bir ekonomik sektör haline geldi

İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta ‘‘Kuzey Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetlerinde Etkili İletişim Becerilerinin Rolü ve Mesleki Başarıya Etkisi’’ konulu bir sunum yapan Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, güzellik kavramının nasıl değişip, geliştiğini anlattı.

Güzellik kavramının, en eski çağlardan günümüze birçok değişiklik geçirerek geldiğini, günümüzde ise saç bakımı ve güzellik hizmetlerinin, büyük bir ekonomik sektör olarak karşımıza çıktığını anlatan Yrd. Doç. Dr. Aksoy, teknoloji, bilim ve tıbbın da etkisiyle günümüzdeki güzellik kavramının özellikle kadınları etkisi altına aldığını ve büyük bir ekonomik sektör haline geldiğinden söz etti.

İletişim Becerileri Mesleki Başarıda Önemli Yer Tutuyor…

Saç bakımı ve güzellik hizmetlerinin işleyişinde etkili iletişimin, mesleki başarıda önemli rolü olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Aksoy, güzellik uzmanlarının mesleki alanda pozitif yetkinlikte olup çoğu kez kendini doğru veya iyi ifade edemediği, iletişim problemi yaşadığı için yeterince başarılı olamayan meslek çalışanları olduğu gibi, mesleki olarak ortalama bir düzeyde olduğu halde iletişim becerileri nedeniyle, diğerlerine göre daha üstün bir statü kazanan kişilerin olduğunu söyledi.

İletişim becerilerinin de mesleki yeteneğin de tek başına yeterli olmadığını ifade eden Yeşim Üstün Aksoy, ancak her ikisinin bir arada olması durumunda gerçek başarının yakalanabileceğini sözlerine ekledi.

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