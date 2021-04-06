Güzellik yarışması sırasında sahnede kavga çıktı; kazanan yaralandı

Sri Lanka'nın en büyük güzellik yarışmasının kazananı sahnede bir kavga çıktıktan sonra kafasından yaralandı.

Güzellik Kraliçesi seçilen Pushpika De Silva pazar akşamı canlı yayınlanan bir törenle taçlandırıldı. Ancak kısa süre içinde ödülü 2019'da kazanan kişi De Silva'nın "daha önce boşandığını söyleyerek" tacını çıkardı. Caroline Jurie isimli 2019 kazananı, "kurallara göre evlenmiş veya boşanmış birinin taçlandırılamayacağını" söyleyerek ödülü ikinciye verdi.

De Silva'nın taç kafasından zorla çekilirken yaralandığı ve gözyaşları içinde sahneden indikten sonra hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Yarışmanın organizatörleri De Silva'dan özür dilediklerini ve ödülü geri vereceklerini belirtti. De Silva, kendisine yapılanlarla ilgili yasal süreç başlatacağını söyledi.