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Güzelyurt otobüs terminalinde kavga çıktı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Güzelyurt otobüs terminalinde kavga çıktı

Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle:

19.10. 2022 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Otobüs Terminali içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu K.T.(E-54) bir taraf, Y.Ö.(E-36) diğer taraf olup kavga ettikten hemen sonra, Y.Ö.(E-36) ve olay yerinde bulunan Ö.Ö.(E-60), K.T.’nin sağ elini büküp serçe parmağının kırılmasına sebep olmuşlardır.


Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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