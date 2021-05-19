Sedat Peker ile Süleyman Soylu arasında arabuluculuk yapan 'gazeteci' Hadi Özışık TV100 ve Habertürk TV'den kovuldu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında ‘arabuluculuk’ yapan Hadi Özışık’ın tv100 ve Habertürk TV ile ilişiği kesildi.

Medyakoridoru’nda yer alan habere göre, tv100'de yayınlanan "Sağlı Sollu" programının yorumcularından olan Hadi Özışık’ın işine son verildi.

Haberin dayandırıldığı kaynaklar, kararın bu sabah tebliğ edildiğini ve Özışık'ın yakın çevresiyle de durumu paylaştığını belirtti.

Moderatörlüğünü Ahu Özyurt'un üstlendiği programda, Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır, Hadi Özışık ve Metin Özkan yorumcu olarak yer alıyordu.

Yine Medyakoridoru'nda yer alan habere göre, Özşık'ın Habertürk TV'deki yorumculuk görevi de sonlandırıldı.