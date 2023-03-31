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Hadise yeni şarkısı Feryat’ı küvette üstsüz pozla duyurdu

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Hadise yeni şarkısı Feryat’ı küvette üstsüz pozla duyurdu
Hadise yeni şarkısı Feryat’ı küvette üstsüz pozla duyurdu

Son dönemde boşanmasıyla gündeme gelen Hadise sınırları zorladı. Hadise, sevenlerine yeni single müjdesi verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini heyecanlandıran Hadise, “Feryat” adlı yeni çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlandığını duyurdu.

Yeni şarkısının klibi için Utku Kemal yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Hadise, Instagram hesabından şarkının kapak fotoğrafını paylaştı.

Hadise şarkı kapağı için üstsüz şekilde küvete girdi. Cesur bir paylaşım yapan Hadise’ye yorum yağdı.

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