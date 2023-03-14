Hafta boyunca yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 14-20 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 ºC dolaylarında olacak. Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, hafta boyunca yer yer sağanak yağmur beklendi açıklandı.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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