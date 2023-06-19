Haftalık burç yorumları (19 - 25 Haziran 2023)

Toparlanacağımız bir hafta!

Bu haftaya biraz ne yapacağımızı bilemeyerek başlasak da hafta sonuna doğru artık kararlarımızla netleşmiş bir tutumda olacağız.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

19 - 25 Haziran 2023 haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Başak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın ghökyüzü olayları:

Bu haftaya yeniayın etkisiyle başlıyoruz. Bu etki, Neptün sayesinde gerçeklerin gözümüze ya tam sokulduğu veya çarpıtılarak göreceğimiz bir süreci anlatmakta. Bu anlamda bu hafta yeni başlangıçların etkisini daha yoğun hissedeceğiz. Aynı zamanda benliğimizi anlatan Güneş’in kadersel noktalara gülümseyişi bizi kararlarımızda daha güçlü kılacak.

Hafta ortası iletişim gezegeni Merkür’ün hareket ve mücadele gezegeni Mars’a yapacağı olumlu etkileşim sayesinde hem çözüm odaklı hem de eyleme geçme konusunda çok daha rahat olacağımızı belirtmek isterim. Bu nedenle hafta ortasında artık üzerimizdeki ataletten kurtulup kolları sıvama gücünü daha çok bulabiliriz.

Hafta sonu ise Mars’ın yaralı şifacı Şiron ile olumlu etkiye güzellik, para ve sağlık kraliçesi Venüs de eklenerek yaşam kalitemizi yukarı doğru çekecekler dersem yanlış olmaz.

Genel olarak bakıldığında bu haftaya biraz ne yapacağımızı bilemeyerek başlasak da hafta sonuna doğru artık kararlarımızla netleşmiş bir tutumda olacağız. Haziran ayının başına göre daha olumlu bir haftadan geçeceğimiz açık.

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta aşk ve ilişkiler konusunda rahat bir nefes alabilirsiniz. Fakat para konusunda Mars’ın da etkisiyle ani para çıkışlarına pek açıksınız. O nedenle bu hafta harcamalarınıza dikkat edin biraz.

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu haftanın ana başlığı sizin için para diyebilirim. Alışveriş yaparken eksik veya fazla para alıp almadığınızı kontrol etmeniz sizin için iyi olacaktır. Maddi, manevi bir aile büyüğünden destek almanız da olası.

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükseleni İkizler burcu olanlar. Bu hafta kısa vadeli planlarınızı yaparken azami dikkat göstermenizi tavsiye edeceğim. Programınızda yanlışlık yapıp görüşmeleriniz birbirine girebilir. Kendinizi bu hafta yorgun hissetmeniz muhtemel.

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta özellikle maddi konularda kesinlikle size yardımı olacak kişilerden faydalanın derim. Bu arada önünüze gelecek olan fırsatları da değerlendirmeniz gerekecek. Günü değil geleceği kurtarmak için hareket alın.

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta iş değişikliği veya var olan konumunuzda önemli bir hareketlilik söz konusu olabilir. Bu tip bir süprize açık bir haftadan geçeceksiniz. Karar vermeden önce enine boyuna bir düşünmeniz size iyi gelecektir.

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Eşinizle veya sevgilinizle ilişkinizde bir sorun yaşıyorsanız bu hafta bunu düzeltmek için ideal bir zaman diliminde olacaksınız. Tatil veya uzak bir yere gitmek için plan yapıyorsanız bu konuda elinizi çabuk tutun derim.

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu hafta aile büyüklerinden biri ile ilgili maddi, manevi bir mesai sarf edecek olayla karşılaşmanız söz konusu olabilir. Bu anlamda yardımızı elinizden geldiğince yapacağınızdan hiç kuşkum yok. Parada daha dikkatli olun.

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. İş ve iş arkadaşlarınızla öteden beri gelen bir anlaşmazlık varsa bu bombanın pimi bu hafta çekilebilir. Fakat sakin ve politik davranırsanız üstüne kazançlı çıkan siz olabilirsiniz. Aşkta ise olumlu rüzgarlar esmekte.

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta maddi, manevi hangi konu olursa olsun inatlaşmak için hiç iyi bir zaman değil. Dikkatinizi daha çok iletişime odaklarsanız eskiden gelen bir problemi pek kolay çözmeniz mümkün görünmekte.

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Sağlık konusunda bu hafta eğer eskiden beri gelen bir hassasiyetiniz varsa bu konuları artık rafa kaldırmak için hareket almanız size iyi gelecek. Kendinizi biraz halsiz ve kafanız dağılmış hissedebilirsiniz.

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu haftanın bir diğer aşk çanları çalan burcu da sizlersiniz. İlişkiniz yoksa bir ilişkiye başlayabilir veya var olan ilişkinizi toparlayıp bir yola yordama oturtabilirsiniz. Bu konuda çok daha hassas davranacağız bir hafta sizi beklemekte.

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Çalışma koşullarınızda ve planlarınızda geçici bir aksama yaşayabilir veya başka bir iş yapmaya zorlanabilirsiniz. Bu konuyda hakkınızın yenilmediğine dikkat etmelisiniz. Önünüze para fırsatları bu hafta çıkabilr.