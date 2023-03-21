Haftalık burç yorumları (20 - 26 Mart 2023)

Plüton destekli Koç yeniayı.

Olumsuz gezegenlerin sırıtışlarına çok aldanmadan yine temkinli olmayı elden bırakmamak gerekir.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

20 - 26 Mart 2023 haftasında Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise İkizler burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya 21’inde 0 derece Koç burcunda yaşayacağımız bir yeniay ile giriyoruz. Plüton gibi hayli ağır ama bir o kadar da radikal güç delisi bu gezegenden tam destek alacak olan bu yeniay, bizi hareket almak ve yenilikler yapmak konusunda cesaretlendirebilir veya tatlı tatlı zorlayabilir. Bu anlamda yeni bir iş, yeni bir hayat, yani maddi, manevi her alanda sıfırdan başlamak için etkili çözümleri yaşamamız mümkün duruyor. Elbette işin içinde zorlu Plüton durduğu için yine de hareket alırken şöyle bir sağa sola bakmakta fayda var.

Hafta ortası iki zorlu gezegen asker Mars ve komutanı Satürn, gayet olumlu bir etki ile yaşadığımız bu yeniayı hayatımızda eyleme geçirmek konusunda daha da bizi heveslendirebilir. Her ne kadar Plüton gibi olumlu da olsa sonuçta bu üçlü, doğaları gereği iyicil değiller. O nedenle heyecanlarımızı ve hareketlerimizi bu hafta kontrol altında tutmamız gerekebilir.

Hafta sonu ise Mars artık Yengeç burcuna geçeceği için o eski forsu da sönmeye başlayacak ve doğal olarak biz de biraz daha nefes alabileceğiz.

Genel olarak bakıldığında olumlu ama hayli hareketli bir hafta bizi beklemekte. Olumsuz gezegenlerin sırıtışlarına çok aldanmadan yine temkinli olmayı elden bırakmamak gerekir derim.

KOÇ

Bu hafta irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında tatlı tatlı sınavdan geçmeniz olası.

BOĞA

Bu haftanın teması sizin için duyduğunuz güvensizlikler, sırlar, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, bunun yanında gizli düşmanlar, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular olacakmış gibi duruyor. Bu konularda temkinli olun.

İKİZLER

Bu hafta sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında hayli hareketli günler yaşamanız mümkün.

YENGEÇ

Bu haftaya statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan, şöhret gibi konular hakkında enteresan gelişmeler yaşayarak başlayabilirsiniz.

ASLAN

Yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, felsefe, din, inançlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında bu hafta hazırlıklı olmanızda fayda var. Değişime karşı durmayın.

BAŞAK

Bu hafta finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik, ameliyat gibi konular hakkında önünüze enteresan yollar açılabilir. Değişimi yakalamanızı tavsiye ederim.

TERAZİ

Size açık düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanla olan durumunuz gibi konular hakkında bu hafta kendinizi biraz koştururken bulmanız olası.

AKREP

İş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar, iş arkadaşları ve iş atmosferi gibi konular hakkında artık yeter dediğiniz konulardan sıyrılma fırsatı yakalayabilirsiniz.

YAY

Bu hafta aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında değişim ve dönüşüme davet ediliyorsunuz diyebilirim.

OĞLAK

Yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar konular ve taşınmalar hakkında önünüze enteresan fırsatlar gelebilir bu hafta. Özellikle emlak konusuna dikkat edin derim.

KOVA

Bu hafta yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konuları hakkında değişim dönüşüm yaşamanız pek mümkün duruyor.

BALIK

Kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız hakkında bu hafta bazı hareketlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Olumlu gibi olsa da siz yine de dikkatli olun derim.