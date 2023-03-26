Haftalık burç yorumları (27 Mart - 2 Nisan 2023)

Kötücüllerin iyimser dansı.

Olumlu bir haftadan geçeceğiz diyebiliriz. Ama yine de boyumuzdan büyük işlere kalkışmamakta fayda var.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

27 Mart - 2 Nisan 2023 haftasında Ay, İkizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Başak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya iki olumsuz gezegen olan Satürn ve Mars’ın kadersel etkileri anlatan kuzey, güney ay düğümleri ile yaptığı harika görünümle gireceğiz. Bu bize, bu dönem mücadele gücümüzün güçlü bir biçimde bizi yenileyeceğini de söylemekte. Bu anlamda şimdiye kadar elimizi altına sokmaya çekindiğimiz taşların çok da ağır olmadığını deneyimleyebiliriz.

Hafta ortası ise bu olumlu gökyüzü devam ederken Plüton dediğimiz güç düşkünü ağır abi yavaş yavaş kuzey ve güney ay düğümlerine olumsuz yönde müdahale etmeye başlayacak ve doğal olarak bize “Yaptıklarından emin misin? Bak bu son kararın mı?” diye uzun vadede sormaya başlayacak.

Hafta sonu ise Koç burcunda seyreden Merkür, henüz yeni Kova burcuna girmiş olan Plüton’a bir bakıma hesap soracak ve bizi, sert, tutkulu, inadım inat, “Ben diyorsam doğrudur” dedirtecek sert bir iletişim formatına sürükleyebilir. O nedenle hafta sonu ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerekecek.

KOÇ

Bu hafta sizin için güvensizlikler, sırlar, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler ve bunun yanında gizli düşmanlar, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında olumlu ve güzel haberler gelebilir. Ruhunuzu dinlemek ve iç yolculuğa çıkmak için ideal zamanlar.

BOĞA

Genel anlamıyla bakarsak, sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden, kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında olumlu gelişmeler olabilir.

İKİZLER

Bu hafta daha çok statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan, şöhretiniz gibi konular hakkında gayet olumlu gelişmelere şahit olabilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

YENGEÇ

Bu haftanın ana teması sizin için yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular olacak. Bu başlıklarda sevindirici haberler almanız mümkün.

ASLAN

Bu hafta genel anlamıyla sizin için finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik gibi konular hakkında gayet olumlu başlangıçlar yapabilir, güzel haberler alabilirsiniz.

BAŞAK

Bu haftanın ana konu başlıkları, size açık düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanla olan durumunuz gibi konular olacaktır. Bu anlamda ikili ilişkilerde özellikle hoş gelişmeler neden olmasın?

TERAZİ

Bu haftanın ana meselesi iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, iş arkadaşları ve iş atmosferi gibi konular hakkında olacak gibi duruyor. Fakat bu meseleler sizi olumlu yönde hareket ettirebilir.

AKREP

Bu hafta aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında sevindirici, yüz güldürücü haberler almanız pek mümkün duruyor.

YAY

Bu hafta tam olarak sizin için ana konu başlığı yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar ve taşınmaları diyebiliriz. Bu bağlamda, bu ve buna benzer konularda olumlu gelişmeler olmaması için hiçbir neden görünmemekte.

OĞLAK

Bu hafta tema yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konuları hakkında olacak gibi görünmekte. Bu ve buna benzer konu başlıklarında gayet olumlu pozisyonlar önünüzde açılabilir.

KOVA

Bu hafta sizin başlıklarınız kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız hakkında olacakmış gibi görünmekte. O nedenle bu ve buna benzer alanlarda yüz güldüren sonuçlar almanız çok mümkün.

BALIK

Bu hafta sizin için, irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında olumlu yönde bir hareketlilik görünmekte. Bu anlamda olumlu adımlar atmak için gayet pozitif bir pozisyon kazanabilirsiniz.