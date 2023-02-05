Haftalık burç yorumları (6-12 Şubat 2023)

İlişkilere dikkat edilmesi gereken bir hafta!

Haftaya olumlu başlayacağız diyebiliriz, ama hafta ortasından itibaren tutkulu davranış ve sözlere dikkat etmemiz gerekecek.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

6 - 12 Şubat 2023 haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Akrep burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları

Bu haftaya güzellik tanrıçası Venüs ile şaşkınlık yaratan gezegen Uranüs arasında olumlu bir etkiyle başlıyoruz. Aynı zamanda mücadele gezegeni Mars’ın da yaralı şifacı Şironla yapacağı yine olumlu hareket bizi maddi manevi yönde etkileyecek ama diğer yandan eril disiplin Mars'ın dişil disiplin Venüs ile kenardan kavgaya tutuşması da aynı zamanda "Hafta başı ikili ilişkilere aman ha dikkat!” dedirtmekte.

Hafta ortası ise iletişim gezegeni Merkür ile güç delisi mafyöz Plüton’un yan yana gelmesi çok da sevimli durmamakta. Bu bize tutkulu hareketler, konuşmalar, fesat düşünceler ve korkusuzluk gibi dönebilir. Yani gözümüz kararıp manasız bir şeyler yapmaya kalkabiliriz.

Hafta sonu ise saydığımız bu etkiler altında gökyüzü, hareketine devam ederken bize “eline, beline sahip ol…” diye akıl verecek. Bu aklı kullandığımız takdirde elbette bu haftanın kazananı bizler olacağız.

Genel olarak haftaya olumlu başlayacağız diyebiliriz, ama hafta ortasından itibaren tutkulu davranış ve sözlere dikkat etmemiz gerekecek.

KOÇ

Bu hafta yakın çevrenizle ilişkinizde gayet şanslı ama kariyerde gözü karalık yapmamanız gereken bir haftadan geçeceksiniz. Mümkün olduğu kadarıyla kendinizi iş para konularında sakin tutmaya bakın.

BOĞA

Maddi konularda bu hafta kulağınıza güzel haberler gelebilir, bu haberlerin aslı astarını doğru öğrenirseniz fırsata çevirme şansınız olabilr. Yine bu hafta duygusal hayatınızla iş hayatınızı birbirinden ayırmaya bakın.

İKİZLER

Bu hafta tanınır ve bilinirliliğiniz konusunda elinizden geleni yapabilirsiniz. Başarılı iş bağlantıları veya önceden gelen ama olmamış işlerde olumlu dönebilir. Tutkulu fazla iddalı davranışlardan kaçının.

YENGEÇ

Bu hafta sunumunuz veya kendinizi parlatacak konular içeren işler yapacaksanız hafta başını tercih etmenizde fayda var. Hafta sonuna doğru ise ikili ilişkiler konusunda çok girişimci olmayın derim. Çünkü gökyüzü size “Kaş yaparken göz çıkarabilirsin” demekte.

ASLAN

Bu hafta iş arkadaşlarınızla iyi geçinmeye bakın ve dikkatinizi daha çok kariyer konusuna odaklayın derim. Devlet kapısından veya büyük şirketlerden hoş haberlerle de karşılaşmanız olası. Kendinizi bu hafta planlı tutmaya gayret edin.

BAŞAK

Bu hafta aşk konusunda gözünüz kararıp “Sen ya benimsin ya da kara toprağın” diyerek klişe, ucuz durumlara düşme riskiniz var. En iyisi siz bu hafta aşk meşki bir geçin. Dikkatinizi kendinizi geliştirmeye verin.

TERAZİ

Sağlıklı bir hayat merhaba demek için bu haftayı kullanmanız ne iyi olur. Bu konuda bir şeyler yapmanız size çok iyi gelebilir. Bu hafta ev ve evle ilgili konulara çok girmeyin ve bir de yaşı sizden büyük olanlarla konuşurken dikkatli olun.

AKREP

Bu hafta aşkta kazanabilirsiniz ama paraya dikkat! Ayrıca sevdiklerinizle yan yana havadan sudan sohbet ederken bir anda ortam iddiacı ve tartışmacı bir hale dönüşebilir. Bu anlamda dikkatli olun ve bazı şeyleri duymayın derim.

YAY

Bu hafta çok yakınızda duran ve duygularını size açamayan birinin sizi ne çok arzuladığına şahit olabilirsiniz. Bu sizi çok onore edebilir veya kızdırabilir. Duygularınızı bu anlamda perde arkasında tutmanızda fayda var.

OĞLAK

Bu hafta kısa mesafe yollara çıkmanız için ideal. Kendinizi biraz inatçı bir halde görmeniz muhtemel. Olabildiğince rahat olun ve milletin işine gücüne karışmamaya bakın, zararlı çıkabilirsiniz.

KOVA

Bu hafta para konusunda tam bir hadsizlik örneği göstererek boyunuzdan büyük işlere kalkışma riski içindesiniz. O nedenle sakin ve sessiz kalıp sadece gelişmeleri gözlemlemeniz sizin için çok daha iyi olabilir. Aşk çanları bu hafta sizin için çalabilir.

BALIK

Bu hafta aile büyüklerine, gayrimenkul, ev ve dekorasyona para savurma riskiniz var. Gerektiği kadar harcama yapmayı öğrenmediyseniz bu hafta biraz acıtarak öğrenebilirsiniz. Yani kredi kartından uzak durun.