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Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

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Tarım Dairesi’nin gıda denetimlerinde ithal ürünlerden armutta, yerli ürünlerden de biberde ve ıspanakta limit üstü kalıntıya rastlandı.
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi’nin gıda denetimlerinde ithal ürünlerden armutta, yerli ürünlerden de biberde ve ıspanakta limit üstü kalıntıya rastlandı.

Tarım Dairesi,  27 Kasım- 3 Aralık tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, numune alınan 19 ithal üründen 18’i temiz bulundu. Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen SVS Tic. Ltd.’e ait armut (Ankara) firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

22 numune alınan yerli üründen 18’inin temiz olduğu saptandı. Tatlısu sakinlerinden Adem Çil’e ait yeşil çarli biberde, Bostancı sakinlerinden Ayhan Bilsin’e ait ıspanakta ,kapya biberde ve yeşil biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Mormenekşe sakinlerinden Hürü Özer’e ait kabaktaki limit üstü kalıntı tespit edilmişti. 3’üncü numune alımında kalıntının limit altına düştüğü tespit edildi ve ürünün hasadına izin verildi.

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