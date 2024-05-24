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SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Haftalık gıda denetimlerinde 4 ithal, 1 yerli üründe limit üstü ilaç...

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 17-23 Mayıs tarihleri arasında yapılan gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı'nda analiz edildi ve Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.
Haftalık gıda denetimlerinde 4 ithal, 1 yerli üründe limit üstü ilaç...

30 ithal üründen alınan numunelerin 26'sı temiz çıkarken, 4 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Non Foods Ltd'e ait elmada (golden) limit üstü bitki koruma ürünü bulundu ve ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

İşleyen Kardeşler'e ait birinci sınıf ve ikinci sınıf elmada limit üstü bitki kouma ürünü tespit edildi ve bu ürünler de firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Done Birleşik Mağ. Trd.'e ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü bulundu ve ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

22 yerli üründen alınan numunelerin 21'i temiz çıkarken, 1 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Mağusa sakini Oktay Başman’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü bulundu ve ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gıda güvenliğinin sağlanması için denetimlerine devam edeceğini belirtti.

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