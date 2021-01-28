HAKSEN: “Lefkoşa ve Girne Dışında Çalışan ve Yaşayan İnsanlar Ateşe Atılmıştır”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, hükümetin yalnızca Lefkoşa ve Girne bölgesi için kapatma kararı almasıyla diğer bölgelere ciddi bir akın yaşandığını, buradaki çalışma yaşamının tam gaz devam edeceğini belirterek, “bu bölgelerdeki halkımız ve çalışanlar ateşe atılmıştır. Derhal tam kapanma kararı alınmalıdır.” dedi.

Büyükoğlu ayrıca, Başbakan Ersan Saner’in halkı ‘temaslarını gizlemekle’ suçladığına dikkat çekerek, “Hangi kriterlere göre seçildiğini halen anlayamadığımız bazı karantina merkezlerinde insan sağlığı açısından çok ciddi ihmaller yaşanmaktadır. Halkı suçlamadan önce buralardaki koşulları iyileştirirseniz, en azından insanları karantinaya girme noktasında daha cesaretli davranmaya teşvik etmiş olursunuz” dedi.

Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

Hükümetin yalnızca Lefkoşa ve Girne bölgesi için kapatma kararı almasıyla diğer bölgelere ciddi bir akın yaşanmıştır. İtalya başta olmak üzere dünyada bölgesel kapatmalar sonucu diğer bölgelere kaçış ve bunun yol açtığı yayılmanın örnekleri herkesçe bilinmektedir. Ancak görünen o ki, hükümet edenler öngörüsüzlükleri bir yana dursun, dünyadaki gelişmeleri dahi takip edip anlamaktan acizdirler. Lefkoşa ve Girne bölgesi için duyurulan kapatma kararının ardından diğer bölgelere doğru yaşanan insan trafiğinin, virüsün tüm ülkeye yayılmasına neden olması malesef kuvvetle muhtemeldir.

Hal böyleyken, bu bölgelerde yaşayan insanlarımız da, çalışma yaşamına tam gaz devam eden çalışanlar da ciddi tehlikeye atılmıştır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, vaka artışından halk tek başına sorumlu tutulmak istenmekte, Başbakan Ersan Saner insanlarımızı “temaslı olduğunu gizlemekle” suçlanmaktadır. Sayın Saner’e düşen, faturayı halka kesmeden önce, karantina otelleri ve özel yurtlardaki koşulların iyileştirilmesi için adım atmaktır. Hangi kriterlere göre seçildiğini halen anlayamadığımız bazı karantina merkezlerinde insan sağlığı açısından çok ciddi ihmaller yaşanmaktadır. Buralardaki koşulların iyileştilmesi, en azından insanları karantinaya girme noktasında daha cesaretli davranmaya teşvik edecektir.

Hükümet bir kez olsun geç kalmadan karar üretmeli, kapatma kararını ülke geneline uygulamalıdır. Lefkoşa ve Girne’de olduğu gibi, diğer bölgelerde de hem çalışanların, hem de tüm halkın can güvenliği sağlanmalıdır. Vaka sayılarındaki artış, tüm ülkenin kapanmasının kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Hükümetin bu gerçeği görmezden gelmesi, kapanmanın süresinin uzamasından ve malesef vakaların önüne geçilemeyecek şekilde artmasından başka bir amaca hizmet etmeyecektir.