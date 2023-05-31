  • BIST 4.933,15
  • Altın 1303.172
  • Dolar 20.6915
  • Euro 22.1302
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Halil Berkin Hayatını Kaybetti

» »
Acı kayıp! Halil Berkin yaşamını yitirdi
Halil Berkin Hayatını Kaybetti

Aslen Limasollu olup Girne’de ikâmet eden EVA LTD direktörlerinden Halil Berkin bu sabah, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Halil Berkin'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Berkin'in cenazesi bugün (31 Mayıs 2023, Çarşamba)  Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Bellapais Mezarlığı’na defnedilecek. 

Detay Kıbrıs ailesi olarak Berkin ailesine başsağlığı dileriz.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kız meselesinden çenesini kırdılar ve ciddi darp ettiler!28 Mayıs 2023 Pazar 09:39
  • Girne'de 5 kişi 1 kişiyi ciddi darp etti!28 Mayıs 2023 Pazar 09:38
  • Girne'de Yangın27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:56
  • Kaybettiği İçin Slot Makinesini Hasara Uğrattı27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:51
  • Aranan şahıstan uyuşturucu alıp, sattılar27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:19
  • Aydın Aygın’a Girne Belediyesi’nde tören düzenlendi26 Mayıs 2023 Cuma 12:56
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu25 Mayıs 2023 Perşembe 18:21
  • Girne'de İş Kazası25 Mayıs 2023 Perşembe 18:15
  • Özuslu: Açık ve temiz bir kampanya süreci diliyorum24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:23
  • Girneliler Özuslu ile kucaklaştı: Kazanacağız!24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti