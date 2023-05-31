Halil Berkin Hayatını Kaybetti

Aslen Limasollu olup Girne’de ikâmet eden EVA LTD direktörlerinden Halil Berkin bu sabah, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Halil Berkin'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Berkin'in cenazesi bugün (31 Mayıs 2023, Çarşamba) Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Bellapais Mezarlığı’na defnedilecek.
Detay Kıbrıs ailesi olarak Berkin ailesine başsağlığı dileriz.
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