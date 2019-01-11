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Halkbank'ın KKTC’deki esnaf ve sanatkârlara finansman desteği TC resmi gazete'de

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Türkiye Halkbank'ın esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına dair "602 sayılı" Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar TC Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Halkbank'ın KKTC’deki esnaf ve sanatkârlara finansman desteği TC resmi gazete'de

Türkiye Halkbank'ın esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına dair "602 sayılı" Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar TC Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren şubelerince esnaf ve sanatkârlara kullandırılan, bakiyesi 2019 yılına devreden krediler ile 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere, 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

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