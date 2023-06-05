Hangi ülkeler T.C. pasaportuna vize istemiyor? 2023 Güncel liste

Konsolosluk işlemleriyle uğraşmamak ve onay alana kadar endişe duymamak için vize gerektirmeyen ülkelere seyahat edebilirsiniz. Peki hangi ülkeler vize istemiyor?

Bazı ülkelere seyahat ederken yalnızca sahip olduğunuz pasaport ya da kimlik belgesiyle seyahat edebilirsiniz.

Bu ülkelere giriş yapmak için konsolosluğa gitmezsin, evrak toplamakla uğraşmaz, herhangi bir ücret de ödemezsin. “Ya vize başvurum reddedilirse?” korkusu yaşamaz, sadece biletini alıp bavulunu hazırlayıp çıkarsın. Hangi ülkeler vize istemiyor?

Vize istemeyen Avrupa ülkeleri

• Arnavutluk

• Bosna Hersek

• Belarus

• Kuzey Makedonya

• Kosova

• Karadağ

• Sırbistan

• Moldova

• KKTC

Vize istemeyen Balkan ülkeleri

• Arnavutluk

• Bosna Hersek

• Kosova

• Makedonya

• Sırbistan

• Karadağ

Vize istemeyen Asya ülkeleri

• Azerbaycan

• Brunei

• Sri Lanka

• Ürdün

• Kırgızistan

• Kazakistan

• Japonya

• İran

• Lübnan

• Gürcistan

• Filipinler

• Hong Kong

• Güney Kore

• Özbekistan

• Moğolistan

• Tayland

• Singapur

Vize istemeyen Amerika ülkeleri

• Arjantin

• Bolivya

• Brezilya

• Ekvador

• Kolombiya

• Paraguay

• Peru

• Şili

• Trinidad

• Tobago

• Uruguay

• Venezuela

• Bahamalar

• Barbados

• Belize, Dominika

• Dominik Cumhuriyeti

• El Salvador

• Guatemala

• Honduras

• Jamaika

• Kosta Rika

• Nikaragua

• Panama

• St. Christopher

• Nevis

• St. Lucia

NOT: Meksika’ya giderken e-Vize almanız gerekse de uğraştırıcı bir sürece sahip olmadığı için bu ülke de listeye eklenebilir.

Vize istemeyen Afrika ülkeleri

• Botsvana

• Fas

• Libya

• Mauritius

• Seyşeller

• Svaziland

• Sao Tome

• Prinsipe

• Tunus

• Zambiya

Vize istemeyen Okyanusya ülkeleri

• Cook Adaları

• Fiji

• Mikronezya

• Niue

• Vanuatu

Vizenin yanı sıra pasaportsuz seyahat de mümkün

Türk vatandaşı olarak vizesiz pasaportsuz gidilen ülkelere sadece kimliğinizle giriş yapabilirsiniz. Sınırlarını Türkiye’ye vize ve pasaport istemeden açan ülkeler şu şekilde sıralanabilir:

• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

• Gürcistan

• Moldova

• Ukrayna

• Azerbaycan

Listelenen ülkelere seyahat ederken vize almanız ve yanınızda pasaport bulundurmanız gerekmez. Devletin size verdiği kimlik sayesinde bu ülkelere giriş yapabilirsiniz. Belirtilen süre kadar ülke sınırları içerisinde gezip çıkış yapabilmeniz de mümkündür.

NOT: Yeşil pasaport vizesiz ülkeler ise daha geniştir. Yeşil pasaportla giriş yapabileceğiniz ülke sayısı ise yaklaşık 147’dir. Vizesiz ülkelerin sayısı, Türkiye’nin diplomatik ilişkilerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.