Hapiste çöpçatan uygulamasıyla dolandırıcılık yapan hükümlü: 'Daha yaşlı kadınları tercih edip, çaresizlik arıyordum'

"Açıkçası dünyanın en kolay para kazanma yöntemlerinden biri. Elinde bir kız varsa ve çalışıyorsa, neden para göndermesini istemeyeceksin ki? En iyisi de avukatlar."

"Açıkçası dünyanın en kolay para kazanma yöntemlerinden biri. Elinde bir kız varsa ve çalışıyorsa, neden para göndermesini istemeyeceksin ki? En iyisi de avukatlar."

Jamie (gerçek adı değil) 20'li yaşlarının başlarında.

Son birkaç yıldır, genelde kendisinden çok daha yaşlı, aşk arayan kadınları dolandırarak para kazandı.

Jamie bunu, başka bir suçtan yattığı hapishaneden, sakladığı kaçak bir cep telefonunu kullanarak yaptı.

Geçtiğimiz günlerde salıverilen Jamie, BBC Radyo 4'teki File on 4 programına anlattı.