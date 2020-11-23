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Harekete Geçtiler! Otomotivde ‘Yeni Dalga’ Hazırlığı

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COVID-19’da “yeni dalga” açıklamaları yapılırken, otomotiv endüstrisi hazırlıklarına başladı. Yan sanayi ihracatı artarken, Avrupa’da üreticilerin stok yaptığı belirtiliyor.
Harekete Geçtiler! Otomotivde ‘Yeni Dalga’ Hazırlığı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında yaz döneminde yaşanan yavaşlama, tüm dünyada yerini hızlı bir yükselişe bırakırken, pandemide “yeni dalga”nın yaşanmaya başladığına ilişkin açıklamalar da artıyor. Pandeminin ilk dönemlerinde yaşadığı üretim kayıplarının ardından sıkı önlemler ışığında çalışmaya başlayan otomotiv endüstrisi, bu anlamda “yeni dalga”ya kendini hazırlıyor.

Milliyet'ten Levent Köprülü'nün haberine göre, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, yaklaşık 170 üye firma arasında düzenledikleri ankette “Çember daralıyor” denilen olgunun şirketlere hakim olduğunu gördüklerini anlattı.

Buna göre, Mart-Kasım döneminde COVID-19 testi pozitif çıkan çalışanların oranının yüzde 5.4 çıktığını kaydeden Kanca, anketin düzenlendiği gün olan 5 Kasım 2020’de bu oranın yüzde 1.8 olduğuna dikkat çekti. Kanca, “7 aylık bir süreçte 5.4 olan oran, sadece 1 günde yani 5 Kasım’da 1.8 olmuş. Bu da aslında hepimizin ‘Çember daralıyor’ dediği olgunun şirketlere de geldiğinin bir işareti. Şirketlerde de artık ciddi miktarda hastalığı hissediyoruz” dedi.

Hasta olmayıp, pozitif olanlarla temas edenler de dahil otomotiv tedarik sanayisinde 5 Kasım günü her 100 çalışandan 5’inin Kovid-19 nedeniyle işe gelemediğini söyleyen Kanca, “Dikkat çeken bir diğer konu da Kovid-19 ile beklentiler. Bu kapsamda, sektör önümüzdeki birkaç ay içerisinde pozitif vaka sayısının yüzde 9.7’ye yükselmesini bekliyor. Yani hastalığın seyrinin şirketlerde iki katına çıkacağı öngörülüyor” diye konuştu. İşyerlerinin daha sağlıklı ve güvenliği olduğunu, çalışanların hastalığa işyerinde değil dışarıda yakalandığını kaydeden Kanca, “Görüyoruz ki, hastalık aslında iş yerinden veya çalışmaktan dolayı artmıyor. Hastalık büyük çoğunlukla sosyal hayattan dolayı artıyor” ifadesini kullandı.

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