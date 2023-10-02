Harmancı: 3 temel konu ile ilgili olarak Ekim sonunda önemli haberler paylaşacağız

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, ihale süreçlerinde başlatılan 3 temel konu ile ilgili Ekim sonunda önemli haberler vereceğini bildirdi.

Harmancı, ihaleler başarıya ulaştığında kapsamlı bedeller ve bölgeleri de açıklayacağını belirtti.

Harmancı'nın açıklaması şu şekilde;

"Herkese iyi akşamlar, ihale süreçlerine başladığımız 3 temel konu ile ilgili olarak Ekim sonunda önemli haberler paylaşacağız. İhaleler başarıya ulaştığında kapsamlı bedeller ve bölgeleri belirteceğim.

Çok dinamik ve özveri gerektiren çalışmalar sonucunda 2022 yılında ortaya koyduğumuz 4 yıllık altyapı planlamamızın neredeyse tümünün bu yıl içerisinde ihale edilmesini sağlayacak.

Öte yandan yaklaşık 7 milyon Euro’luk (200 milyon Türk Lirası) bir başka önemli adımla hiç birimizin hissetmediği ama kent için çok önemli olan atık su arıtma tesisisin devamlılığını uzun müzakereler sonunda başardığımızı da belirtmek istiyorum.

Ekim sonu açıklayacağımız çalışmalarla 3 bölgemizin kanalizasyon sorununu tarihe havale edeceğiz bir bölgemizin de su altyapısını yenileyip bitireceğiz."