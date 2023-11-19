  • BIST 7853.36
  • Altın 1824.343
  • Dolar 28.6597
  • Euro 31.2407
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİsrail medyasından çarpıcı iddia: 7 Ekim'de festival alanına İsrail helikopteri ateş açtı

Harmancı: Dereboyu’nda devlet tarafından kiralanan dereye ait kamusal alan boşaltıldı

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Dereboyu’nda devlet tatarından kiralanan dereye ait kamusal alanın yapılan girişimler ve baskılar sonucu boşaltıldığını duyurdu.
Harmancı: Dereboyu’nda devlet tarafından kiralanan dereye ait kamusal alan boşaltıldı

Mehmet Akif Caddesi’nin (Dereboyu) girişinde yapılaması planlanan alternatif yol çalışmaları devem ediyor… Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, çalışmalar kapsamında devlet tarafından kiralanan dereye ait kamusal alanın yapılan girişimler ve baskılar sonucu boşaltıldığını duyurdu.

LTB Başkanı Harmancı, “Burada biliyorsunuz ki AB finansmanı ile projesi tamamlanan Kanlıdere yürüyüş ve bisiklet yolu yakın zamanda kapsamlı şekilde uygulanamayacak olsa bile (projenin uygulanmasında ara bölgede yaşanan siyasi problemler), bizler projeye sadık bir şekilde parça parça gelişim yaratmaya yukardaki örnekte olduğu gibi devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Orijinal planda yer alan seyir terası ve yol/ dere kodunu kullanarak bir kafe oluşturma düşüncesinin ilk adımını alanı boşaltarak sağladıklarını kaydeden Harmancı, “Şimdi uygulama için kapsamlı bir çalışma yapacağız” açıklamasında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bölge muhtarlarıyla dayanışma yemeğinde buluştu11 Kasım 2023 Cumartesi 10:50
  • Turist olarak geldi Ercan'da tutuklandı10 Kasım 2023 Cuma 16:12
  • SON DAKİKA... Polis, bıçaklı kavganın detaylarını açıkladı!10 Kasım 2023 Cuma 13:22
  • Kamuda yetkili beş sendika, Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak09 Kasım 2023 Perşembe 08:28
  • “Bırak beni yapma” diye çığlık sesi duyduk'08 Kasım 2023 Çarşamba 15:55
  • Evinden çıkarken yakalandı08 Kasım 2023 Çarşamba 15:45
  • Uyuşturucu Operasyonları Sonuçlandı: İki Şüpheli Tutuklandı08 Kasım 2023 Çarşamba 14:02
  • Lefkoşa'daki kreş skandalı... Bebek hayatını kaybetti31 Ekim 2023 Salı 13:51
  • Lefkoşa Dereboyu'nda 100.yıl korteji!29 Ekim 2023 Pazar 20:28
  • Lefkoşa'da Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu29 Ekim 2023 Pazar 13:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti