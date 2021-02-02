  • BIST 1.513
  • Altın 424,587
  • Dolar 7,1444
  • Euro 8,6286
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli: 35’i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı

Harmancı Yasaklara Uymayanlara Sitem Etti

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sitemlerde bulundu
Harmancı Yasaklara Uymayanlara Sitem Etti

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sitemlerde bulundu.

Detay-Sosyal Medya

Harmancı'nın açıklaması şu şekilde:

“Eğri oturup doğru konuşalım mı?
Öyle görünüyor ki bulaşma oranı hız kesmiyor. İlk zamanlarda gösterdiğimiz ciddiyetin 100’de biri dahi yok. Sokaklarda spor yapandan tut anlamsızca dolaşana ne ararsan var. Derdi ekmeği olanları geçiyorum ama hem sağlık çalışanlarına hem de bizler gibi zorunlu iş kollarında çalışanlara çok büyük haksızlık ediyorsunuz. Biz büyüklerimiz evden çıkmasın diye alış veriş ve sağlık ulaşımlarını sağlayalım diyoruz ama bakıyorum da kimse oralı bile olmuyor!
Tamam sıkıldık tamam bunaldık ama yetişir gerçekten yetişir. Bunu önleyebilmek için hep birlikte mücadele etmeliyiz. 5 günde sayısız kapatma ve ceza işlemi yaptık ama bununla da olmuyor… İlk dönemdeki gibi bu işi ciddiye almalıyız hatta daha da fazla… Yoksa bu kadar emeğe rağmen önüne geçemeyeceğiz. Bu oyun değil hayat meselesi ve giden hayatlar her birimizin canından olacak. Lütfen daha dikkatli, daha özenli olalım, yoksa filmin sonu güzel bitmeyecek.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son 1 haftada korkutan tablo!02 Şubat 2021 Salı 11:03
  • Dr Pilli: Akşamdan sabah vaka sayısı 39'a ulaştı!02 Şubat 2021 Salı 10:58
  • Dr. Sibel Siber: Bizde Çok hızlı yayılan mutant virüs var mı?02 Şubat 2021 Salı 09:44
  • GKK, Enol ve Lisani için taziye mesajı yayımladı02 Şubat 2021 Salı 09:31
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 2 Şubat Salı)02 Şubat 2021 Salı 09:18
  • Saat 7 itibariyle 35 Pozitif vaka!02 Şubat 2021 Salı 09:10
  • Taner Ulutaş yazdı...Hükümet Topal ördeğe dönüştü işimiz hava cuva!...02 Şubat 2021 Salı 08:02
  • Dr. Varış: 140 yatağın yaklaşık 110’u dolu01 Şubat 2021 Pazartesi 23:45
  • Avcılık Federasyonu: 1 Şubat'tan itibaren doğada köpek gezdirilemez01 Şubat 2021 Pazartesi 23:28
  • Pilli: Temas otellerinde 900 temaslı var!01 Şubat 2021 Pazartesi 22:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti