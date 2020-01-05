Harry Potter stüdyosundan 288 bin liralık ürün çaldı

Warner Brothers’ın, çok sayıda kişinin tur yapmak için akın ettiği, sevilen roman ve film serisi Harry Potter temalı stüdyosundaki bir çalışanın 36 bin 935 sterlin (288 bin 688 lira) değerinde ürün çaldığı açıklandı.

Açıklamaya göre Adam Hill adlı çalışan, 2017-2018’de Warner Brothers Stüdyosu’nun deposundan çok sayıda Harry Potter temalı kravat, yüzük, asa gibi ürün çaldı.

Hill, çalışma arkadaşlarının masasının altına sakladığını fark ettiği ürünleri eBay hesabı aracılığıyla sattı. Durum yöneticilere bildirildi. Bunun üzerine yapılan inceleme sonucunda şirket Hill’den şikayetçi oldu.

Polis, Hill’in evindeki aramada çalınan bazı ürünler ve satılan ürünlerin dekontlarını buldu.

Hill, yargılandığı mahkeme tarafından 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Hill’in 250 saat de kamu görevi yapmasını kararlaştırdı.