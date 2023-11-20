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Hasan Çakmak Muğla’da kitaplarını imzaladı

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Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak Türkiye’nin Muğla şehrinde kitaplarını imzaladı.
Hasan Çakmak Muğla’da kitaplarını imzaladı

Muğla’da düzenlenen  “Tiyatro Festivali”ne davetli olarak katılan Hasan Çakmak geçtiğimiz günlerde 4. baskısını yapan Umuda YOLculuk isimli kitabını imzaladı.

Dünyanın birçok ülkesinde katıldığı imza günleri sonrasında Türkiye’nin Muğla şehrinde kitaplarını imzalayan Hasan Çakmak’a organizasyon komitesi tarafından özel tasarım bir plaket takdim edildi.

Kitap şeklinde tasarlanan bu özel plaket organizasyon komitesi adına Hakan Yıldırım tarafından yazar Hasan Çakmak’a takdim edildi.

Plaket takdimi sırasında kısa bir konuşma yapan Hasan Çakmak, bu özel plaketi almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

İmza günü sonrasında gerçekleştirilen söyleşide yazar Hasan Çakmak Umuda YOLculuk kitabının serüvenini anlattı.

Katılımcıların kültür, sanat ve Kıbrıs’la ilgili sorularını cevaplayan Hasan Çakmak seyahatname türünde kaleme aldığı Umuda YOLculuk kitabının Muğla’da ilgi görmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yazar Hasan Çakmak Türkiye’de Muğla öncesinde; İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak’ta Umuda YOLculuk kitabını imzalamıştı.

 

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