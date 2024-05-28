Hasipoğlu: Sağlıklı ve mutlu çocuklar yetişmesi yegane hedefimiz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın Süt Haftası kapsamında okullarda düzenlediği süt dağıtımı etkinliğine katılan Hasipoğlu, çocuklarla sohbet etme imkanı buldu.
Çocuklarla anı fotoğrafı da çektiren Hasipoğlu, anlamlı etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Çocukların sağlıklı bir nesil olarak büyümesi için çalıştıklarını belirten Hasipoğlu, “Tüm çocuklarımıza sahip çıkıp, onların eğitimle, bilimle, kültürle yetişmesi yegane hedefimiz” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.