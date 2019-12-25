Hava nasıl olacak? Bazı bölgelerde sağanak bekleniyor...

KKTC genelinde soğuk hava hakim olacak; yer yer sağanak yağış bekleniyor.
KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Kıyı şeridinde hava sıcaklığı 17-20 derece dolaylarında, iç kesimlerde ise 19-21 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli yer yer fırtına seviyesinde esecek.
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