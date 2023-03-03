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Hava sıcaklığı 4 derece düşecek

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Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi ile hava sıcaklığı ileriki günlerde yaklaşık 4 derece düşecek.
Hava sıcaklığı 4 derece düşecek

Meteoroloji Dairesi’nin  4-10 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava  genellikle az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.  6 Mart Pazartesi sabah saatlerinde sis, 8 Mart  Çarşamba günü ise  yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklığı  periyodun ilk günlerinde  25-28 C0, diğer günlerde  21-24 Cdolaylarında seyredecek.

 Rüzgar,  güney ve batı yönlerden orta kuvvette zamanla kuvvetli, paartesi günü  fırtınamsı esecek

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