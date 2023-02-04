  • BIST 4.997,63
  • Altın 1128.278
  • Dolar 18.8012
  • Euro 20.2949
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Hava sıcaklığı düşüyor, kar bekleniyor

» »
Hava 3 gün boyunca yağmurlu geçecek. Salı günü ise dağlık kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların da Salı gününe kadar 12-15 santigrat derece dolaylarında seyredecek.
Hava sıcaklığı düşüyor, kar bekleniyor

KKTC’de hava bugünden itibaren 3 gün yağmurlu olacak. Salı gününe kadar 12-15 santigrat derece dolaylarında seyredecek. Salı günü ise dağlık kesimlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 4 – 10 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre belirtilen tarihlerde ülke alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleri ile periyodun ilk yarısında soğuk, ikinci yarısında ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre bugün parçalı ve bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; yarın parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Pazartesi günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Salı günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, dağlık kesimler kar yağışlı, Çarşamba günü parçalı ve az bulutlu, Perşembe günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Cuma günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli Pazartesi ve Salı günleri yer yer fırtınamsı esecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor02 Şubat 2023 Perşembe 10:01
  • Hava Bugün Nasıl Olacak02 Şubat 2023 Perşembe 09:15
  • Selvilitepe’de kar yağışı başladı!01 Şubat 2023 Çarşamba 16:55
  • En Çok Yağış Nereye Düştü01 Şubat 2023 Çarşamba 13:21
  • Kıbrıs'ta sarı uyarı verildi!01 Şubat 2023 Çarşamba 12:56
  • Hava Bugün Nasıl Olacak01 Şubat 2023 Çarşamba 10:09
  • En fazla yağış nereye düştü31 Ocak 2023 Salı 17:20
  • Yağışlı hava Pazar gününe kadar devam edecek31 Ocak 2023 Salı 10:36
  • Hava Bugün Nasıl Olacak31 Ocak 2023 Salı 09:17
  • Yağışlı hava 5 Şubat’a kadar devam edecek!30 Ocak 2023 Pazartesi 16:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti