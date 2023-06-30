  • BIST 5.759,11
  • Altın 1599.929
  • Dolar 26.0563
  • Euro 28.412
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAUzmanlar uyardı… Dikkat, sakın böyle uyumayın!

Hava yarın az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olacak

» »
Havanın yarın az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor.
Hava yarın az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olacak

Meteoroloji Dairesi’nin 1-7 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke belirtilen sürede genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre hava yarın, Pazartesi ve Salı günleri açık ve az bulutlu, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri ise açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde  35 – 38 derece, sahillerde ise  29 - 32 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıcak hava etkisini göstermeye devam edecek25 Haziran 2023 Pazar 08:31
  • Sıcak hava devam edecek23 Haziran 2023 Cuma 15:28
  • Bugünden itibaren hava sıcaklıkları artıyor23 Haziran 2023 Cuma 08:21
  • Hava sıcaklığı artıyor22 Haziran 2023 Perşembe 08:37
  • Hava Sıcaklığı Yükseliyor21 Haziran 2023 Çarşamba 09:41
  • Hava Bugün Nasıl Olacak21 Haziran 2023 Çarşamba 08:32
  • Hava sıcaklığı yükseliyor...20 Haziran 2023 Salı 16:34
  • En Çok Yağış Nereye Düştü20 Haziran 2023 Salı 13:48
  • Hava Sıcaklığı Yükseliyor20 Haziran 2023 Salı 09:24
  • Hava Bugün Nasıl Olacak20 Haziran 2023 Salı 08:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti