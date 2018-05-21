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Havada yıldırım temas eden yolcu uçağı acil iniş yaptı

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İstanbul-Erzurum seferini yapan Anadolu Jet'e ait uçak, yıldırım temas etmesi sonucu Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı
Havada yıldırım temas eden yolcu uçağı acil iniş yaptı

İstanbul-Erzurum seferini yapan Anadolu Jet Havayolları'na ait uçak, yıldırım temas etmesi nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Numan Hatipoğlu, akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Erzurum Havalimanı'na hareket eden uçağın, havada yıldırım teması olduğu gerekçesiyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş için izin istediğini söyledi.

Gerekli tedbirlerin alınmasının adından uçağın Trabzon Havalimanı'na iniş gerçekleştirdiğini ifade eden Hatipoğlu, "Yaklaşık yarım saat havalimanında gerekli kontrolleri yapılan uçakta herhangi bir teknik arıza ya da sorun oluşmadığı tespit edildi. İncelemenin ardından uçak Erzurum Havalimanı'na hareket etti ve inişi de gerçekleşti" dedi.

Hatipoğlu, yolculardan ikisinin uçuşa devam etmek istemediklerini belirterek, uçaktan indiklerini de sözlerine ekledi.

Çoğunluğu Bursa'daki karşılaşmadan dönen Erzurumspor taraftarlarının yer aldığı uçakta yaşanan panik nedeniyle, 2 yolcunun karayolu ile seyehatini tamamlamak üzere Trabzon Havalimanı'nda indiği öğrenildi.

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