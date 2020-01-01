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Havalimanı’nda pankartla yolcu karşılamaya ceza kesilecek

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İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu karşılamaya ceza kesilecek
Havalimanı’nda pankartla yolcu karşılamaya ceza kesilecek

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, havalimanı terminalinde pankartla yolcu karşılanmasının yasaklandığını belirterek ‘meeting lounge’ adıyla yeni bir uygulamaya geçileceğini ifade etti.

İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu, yeni yılla birlikte, dış ve iç hat gelen yolcu katında, yolcu ismi, firma ismi veya numarası yazılı pankartla yolcu karşılaması konusunda yeni bir uygulamaya geçti.

Basına bilgi veren Şanlı, yolcuların terminalden çıktıklarında kapıda kargaşayla karşılaşmamaları adına daha kolay yararlanabilecekleri ‘meeting lounge’ (toplanma salonu)  bölümlerini hizmete soktuklarını söyledi.

Şanlı, uygulamayı şöyle anlattı: “Buraya gelen kişi, karşıdan kimi beklediğini bilmiş olacak. Yolcu ismi belirttiğinde misafiriyle buluşup yoluna devam edecek. Böylece müşteri geldiğinde ‘Beni kim, nerede karşılayacak?’ gibi tedirginlikleri de bir nebze yok etmiş bulunuyoruz. Korsan faaliyetleri engellemek noktasında ‘meeting lounge’ önemli misyon eda edecek. Ülkemizde turizmin gelişmesiyle beraber hanutçuluk adıyla faaliyet gösteren, çok da şık olmayan davranışları engelleme noktasında bize güç katmış olacak.”

Şanlı, meeting lounge içerisinde yolcu bekleyenlerin 31 Mart’a kadar ücret ödemeyeceğini, daha sonra para ödeneceğini ifade etti. Havalimanı yöneticisi, “Havalimanı içinde pankartla bir yolcu karşılamayı hanutçuluk olarak adledeceğiz. Bununla ilgili yapacağımız eylemleri ilgili kanunlar kapsamında tedrici olarak arttırmış bulunacağız” ifadelerini kullandı.

6 bine yakın ceza

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin, hanutçuluğa karşı etkin bir şekilde mücadele yaptıklarını belirterek, “Bugüne kadar 5 bin 600 kişiye hanutçuluktan idari yaptırım uyguladık. Ayrıca üç iş yerine kapama cezası getirdik. Yabancı uyruklu 82 kişiye de hanutçuluktan işlem yaparak İl Göç İdaresi’ne teslim ettik” dedi.

Yolcu ismi verilecek

Havalimanı işletmecisi Istanbul Grand Airport (IGA) yetkililerinden alınan bilgiye göre, uygulamayla havalimanı gelen yolcu kapısını önünde görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması amaçlandı. Yolcularını karşılamak isteyenler, ‘meeting şounge’ alanına giderek karşılamak istedikleri kişilerin adını görevlilere bildirecek.

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