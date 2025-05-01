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Hayatını kaybeden Yıltan Aykan'ın kanında uyuşturucu tespit edildi: 3 kişi tutuklandı

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İskele’deki evinde ölü bulunan 52 yaşındaki Yıltan Aykan’ın kanında uyuşturucu madde tespit edilmesi üzerine, olay günlerinde evde bulunduğu belirlenen üç kişi tutuklandı.
Hayatını kaybeden Yıltan Aykan'ın kanında uyuşturucu tespit edildi: 3 kişi tutuklandı

İskele’deki evinde ölü bulunan 52 yaşındaki Yıltan Aykan’ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ileri tetkikler sonucunda Aykan’ın kanında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Aykan’ın, ölümünden önce 11-12 Nisan tarihleri arasında evinde kendisi ile birlikte bulundukları tespit edilen B.İ.(E-28), H.B.(E-30) ve S.E.(K-45) tutuklandı.

İskele’de kaldığı evde 14 Nisan’da ölü bulunan 52 yaşındaki Yıltan Aykan’ın otopsisinde, ölüm sebebinin, yapılacak tetkikler sonucunda tespit edileceği belirlenmişti.

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