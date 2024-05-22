Hayvan üreticileri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın kapısını söktü, binaya yumurta attı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin pazartesi günü Lefkoşa’da başlattığı eylemi bugün de devam ediyor. Eylemciler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın bahçe kapısını söktü, binaya yumurta attı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemi üçüncü gününde devam ediyor.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü. Eylemciler, Bakanlık binasına yumurta da attı.

Bakanlık önünde yakılan ateşin itfaiye tarafından söndürülme girişimi üzerine eylemde kısa süreli gerginlik yaşandı.

NAİMOĞULLARI: "BİZ BURADAYIZ, GİTMEYECEĞİZ"

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın hayvan üreticilerine yönelik açıklamalarını eleştirdi ve “Bu insanların ne çileler çektiğini nereden bileceksin?” diye sordu.

Dünyada tarım ve hayvancılığın ulaştığı noktaya dikkat çeken Naimoğulları, “Köylüye ve hayvancıya saldıranlar derhal gitmelidirler” dedi.

Eyleme destek veren sendika ve sivil toplum örgütlerini sıralayan Mustafa Naimoğulları, “Bu iş çığ gibi büyümeye devam ediyor. Biz buradayız. Gitmeyeceğiz” diye konuştu. Naimoğulları, hayvan üreticilerinden özür dilenmesi gerektiğini de savundu.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, bu akşam sendika ve sivil toplum örgütleriyle toplantı yaparak, bundan sonraki yol haritasını belirleyeceklerini ifade etti.

Başbakanlık ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde lastik yakan üreticiler, eylemin yönünü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na çevirdi. Polis, Bakanlık önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Bakanlığın demir kapısı üzerine büyükbaş hayvan kellesi asan eylemciler, Bakan Arıklı’ya istifa çağrısı yaptı.

EYLEMCİLER BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE

Eylemciler Başbakanlık önünde toplandı.

Eylemciler, bugün de Başbakanlık önünde lastik yaktı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, dün gece Maliye ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’yla toplantı yaptıklarını ancak herhangi bir uzlaşı sağlanamadığını açıklamıştı.

Hayvan üreticileri, hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için 20 Mayıs’ta araçlı eylem başlatmıştı.

Et ithalatını, girdi maliyetlerindeki yükselişi, çiğ süt ve canlı hayvan fiyatını belirleme politikasını protesto için eylem kararı alan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne bazı sivil toplum örgütleri de destek veriyor.